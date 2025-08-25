Quân đội Nga, Lào, Campuchia hợp luyện giữa tiếng reo hò của người dân

Sau những khối diễu binh của lực lượng quân đội, công an Việt Nam, Quảng trường Ba Đình và đường phố Hà Nội tiếp tục chào đón bước chân trang nghiêm của các đoàn quân nhân Nga, Lào và Campuchia. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong số các khối diễu binh quốc tế, lực lượng Quân đội Liên bang Nga luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý. Với quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, sự xuất hiện của hơn 30 quân nhân Nga như bùng nổ trong tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của hàng nghìn người dân. Ảnh: Thuận Thắng.

Dẫn đầu đoàn Quân đội Liên bang Nga là Anton Mikhailov, nổi bật với dáng người cao lớn và phong thái đĩnh đạc. Anh từng mang Quốc kỳ Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5/2024 tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Người con thành phố Tver nay tiếp tục có mặt tại Quảng trường Ba Đình, trong đội hình diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, sáng 16/8, 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào vượt hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn, qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tới Hà Nội, bắt đầu tham gia luyện tập. Ảnh: Duy Hiệu.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia với đội hình chỉnh tề, đồng đều từ trang phục đến nhịp bước trong đêm hợp luyện thứ hai. Sự góp mặt của Campuchia trong lễ diễu binh không chỉ tô đậm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, mà còn khẳng định tinh thần gắn kết, hợp tác vì hòa bình, ổn định trong khu vực. Ảnh: Thuận Thắng.

Dù trời đã tối, các chiến sĩ thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ai nấy vẫn giữ bước chân ngay ngắn, ánh mắt kiên định hướng về phía trước. Ảnh: Thuận Thắng.

Người dân thích thú giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc các quân nhân Nga bước qua. Ảnh: Phan Nhật.

Trước đó, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, lực lượng quân đội Lào và Campuchia đã cùng góp mặt trong đội hình diễu binh. Còn vào ngày 9/5, Quân đội nhân dân Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Phương Lâm.

Một chiến sĩ Lào vui vẻ giao lưu với người dân đứng đợi từ sớm ở hai bên đường. Ảnh: Minh Nhân.

Những bước chân mạnh mẽ của lực lượng vũ trang và quân đội nước ngoài như hòa vào tiếng reo hò, ánh mắt tự hào của hàng nghìn người dân. Không có bất kỳ khoảng cách nào, các chiến sĩ như đi trong vòng tay thân thương của người dân. Ảnh: Việt Linh.

Đây là buổi tổng hợp luyện cuối cùng, trước khi bước vào các phần sơ duyệt và tổng duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội bố trí lắp 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng. Ảnh: Phương Lâm.

Xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ, các nữ chiến sĩ tranh thủ giao lưu, chụp ảnh cùng người dân trước giờ tổng hợp luyện.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.