Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Quan hệ không an toàn, thanh niên ở TP.HCM mắc giang mai

  • Thứ hai, 11/8/2025 16:23 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Chủ quan trước vết loét nhỏ tự khỏi, nam nhân viên văn phòng chỉ đi khám khi xuất hiện ban đỏ và mệt mỏi kéo dài, được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn II.

Vết loét lớn dần khi bệnh giang mai tiến triển đến giai đoạn II. Ảnh: BVCC.

Anh T., 32 tuổi, nhân viên văn phòng, đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vì nổi nhiều ban đỏ ở lòng bàn tay kèm mệt mỏi kéo dài. Hơn một tháng trước, anh từng xuất hiện một vết loét nhỏ, không đau ở dương vật, tự lành sau vài ngày nên chủ quan.

Kết quả xét nghiệm tại Phòng khám Bệnh lý lây truyền qua đường tình dục cho thấy anh mắc giang mai giai đoạn II, thời điểm bệnh dễ lây lan và bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thân. Bệnh nhân cho biết từng có nhiều bạn tình nam và không sử dụng bao cao su khi quan hệ.

Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp hiếm. Giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Giang mai là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn bằng đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng. Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn, có thể âm thầm kéo dài nhiều năm và đôi khi không biểu hiện triệu chứng rõ rệt.

Những người có nguy cơ cao gồm nam quan hệ đồng giới, người có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục không dùng bao cao su, từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hoặc sống chung với HIV.

Ở giai đoạn đầu, giang mai thường chỉ gây một vết loét nhỏ, không đau ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng, dễ bị bỏ qua. Sang giai đoạn hai, bệnh có thể xuất hiện ban đỏ, sưng hạch, mệt mỏi, rụng tóc, dễ nhầm với bệnh da liễu.

Nếu không điều trị, giang mai tiến triển thành dạng tiềm ẩn, ác tính, hoặc tấn công thần kinh và tim mạch, gây liệt, mù, sa sút trí tuệ, thậm chí không qua khỏi.

Phụ nữ mang thai mắc giang mai có thể truyền bệnh cho thai nhi, gây giang mai bẩm sinh, dị tật hoặc thai chết lưu.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, 26 tuổi, bị tổn thương nốt sẩn và loét toàn thân. Kết quả xét nghiệm xác định người này mắc giang mai ác tính và đồng nhiễm HIV.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Tưởng đau dạ dày hoá ra nhiễm sán lá gan lớn

Sán lá gan lớn do ký sinh trùng gây ra, tạo nên các tổn thương hoặc ổ áp xe tại gan và đôi khi ở các cơ quan khác nếu ký sinh lạc chỗ.

2 giờ trước

Việt Nam đứng trước nguy cơ xâm nhập bệnh Chikungunya

Việt Nam chưa ghi nhận ca Chikungunya trong cộng đồng, nhưng muỗi Aedes lưu hành rộng cùng du lịch, giao thương mùa hè khiến nguy cơ virus xâm nhập và lan rộng cao.

3 giờ trước

Bé sơ sinh ngưng tim tại nhà được kíp 115 cứu sống ngoạn mục

Chỉ trong chưa đầy một tháng, lực lượng cấp cứu ngoại viện 115 TP.HCM đã kịp thời can thiệp, cứu sống hai trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngay sau khi chào đời trong các ca sinh rớt.

5 giờ trước

Nguyễn Thuận

giang mai ở nam giới giang mai ác tính quan hệ đồng giới bệnh tình dục

    Đọc tiếp

    Chikungunya la benh gi? hinh anh

    Chikungunya là bệnh gì?

    11 giờ trước 06:05 11/8/2025 Sức khỏe Sức khỏe

    0

    Chikungunya là bệnh do muỗi vằn truyền, có triệu chứng giống sốt xuất huyết nên dễ bị chẩn đoán nhầm, hiện chưa có vaccine và phương pháp điều trị đặc hiệu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý