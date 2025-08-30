Quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia diễu binh trên đường phố

|
Sáng 30/8, tại tổng duyệt, ngoài đoàn diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam còn có sự hiện diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Từng bước chân họ đi qua đều tạo nên nhịp điệu hài hòa trên quảng trường, góp phần tô đậm bức tranh đoàn kết, hữu nghị và trang nghiêm của buổi tổng duyệt.
|
Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập từ năm 1952 và là đơn vị duy nhất đảm nhiệm các nghi thức trọng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quân nhân Trung Quốc sải những bước chân kỷ luật, đội ngũ ngay hàng thẳng lối. Đây cũng là buổi tập luyện đầu tiên của họ sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội vào ngày 29/8.
3 quân chủng tham gia diễu binh bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân. Lục quân phụ trách tác chiến trên bộ, Hải quân đảm nhiệm hoạt động trên biển, còn Không quân chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ không phận.
|
Sáng nay, trên Quảng trường Ba Đình, hình ảnh những quân nhân Trung Quốc đội mưa tập luyện đã để lại ấn tượng đặc biệt.
|
Trong khối quốc tế, lực lượng vũ trang Liên bang Nga thu hút sự chú ý với đội hình ngay ngắn, từng bước đi đều đặn và dứt khoát. Các quân nhân tham gia lần này thuộc Tiểu đoàn Danh dự Trung đoàn 154, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đại diện cho những đơn vị tinh nhuệ của quân đội.
Những ngày trước, khối quân nhân Nga chỉ mặc quân phục thường ngày. Sáng nay, họ lần đầu xuất hiện trong lễ phục diễu binh trang nghiêm, thu hút ánh nhìn và tiếng trầm trồ của người dân hai bên đường.
|
Dẫn đầu khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội hình tiêu binh danh dự, tượng trưng cho ba quân chủng chủ lực gồm Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân. Trên hàng quân trang nghiêm, Trung sĩ Ivan Barachukov là người nâng cao quốc kỳ, bên cạnh anh là Hạ sĩ Vladislav Epimov và Binh nhất Alexey Zhivaev hộ tống.
|
Đội hình tiêu binh quy tụ những quân nhân xuất sắc, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều đơn vị trên khắp nước Nga. Dưới sự chỉ huy của Trung úy Anton Mikhailov, hàng quân tiến bước đều đặn, từng nhịp chân vang vọng trên nền quảng trường rộng lớn.
|
Sự nghiêm cẩn trong từng động tác, ánh mắt tập trung và gương mặt rắn rỏi đã khiến khán giả hai bên đường như bị cuốn theo khí thế trang nghiêm và hào hùng của đoàn quân.
Đây đã là lần thứ tư đội hình tiêu binh danh dự của Nga góp mặt trong các buổi luyện tập, như một minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc.
Những người lính của Tiểu đoàn Danh dự hiện diện với diện mạo chỉnh tề, phong thái nghiêm trang. Mỗi cử động đều dứt khoát, toát lên tinh thần kỷ luật thép và sự uy nghiêm.
|
Trong khối diễu binh quốc tế, bên cạnh lực lượng Nga và Trung Quốc, đoàn quân đội Lào xuất hiện với đội ngũ chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ. Những người lính trẻ trong quân phục màu xanh ô-liu đặc trưng, mang theo biểu tượng quốc kỳ Lào.
Đây là những quân nhân của Cục Quân huấn Lào, được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ trong toàn quân để tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này.
|
Khối quân đội Lào tham dự A80 lần này từng ghi dấu ấn trong nhiều sự kiện quốc tế trọng đại. Trước đó, 20 quân nhân Lào đã tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Việt Nam. Gần 50 quân nhân khác trong đội hình cũng từng góp mặt tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) ở Liên bang Nga.
|
Đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia cũng tham dự tổng duyệt. Các chiến sĩ mặc quân phục rằn ri truyền thống, giữ bước đi dứt khoát và nhịp nhàng. Sự hiện diện của họ không chỉ thể hiện tình hữu nghị láng giềng mà còn gợi nhắc mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa quân đội hai nước.
|
Những bước chân trên Quảng trường Ba Đình không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, mà còn khắc họa tình hữu nghị bền chặt đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.
Các quân nhân nước ngoài vui vẻ vẫy tay chào người dân ở điểm tập kết.
|
Sau buổi tổng hợp luyện sáng nay, các lực lượng sẽ chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.
"Sách hay về xã hội
Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”. Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội"