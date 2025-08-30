Quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia diễu binh trên đường phố

Trong khối quốc tế, lực lượng vũ trang Liên bang Nga thu hút sự chú ý với đội hình ngay ngắn, từng bước đi đều đặn và dứt khoát. Các quân nhân tham gia lần này thuộc Tiểu đoàn Danh dự Trung đoàn 154, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đại diện cho những đơn vị tinh nhuệ của quân đội.

Những ngày trước, khối quân nhân Nga chỉ mặc quân phục thường ngày. Sáng nay, họ lần đầu xuất hiện trong lễ phục diễu binh trang nghiêm, thu hút ánh nhìn và tiếng trầm trồ của người dân hai bên đường.