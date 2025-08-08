Quán trà sữa bán hàng qua ô cửa, lắc chuông gọi món ở Hà Nội

Nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (phường Cầu Giấy, Hà Nội), quán cà phê kín bưng với tông xanh lá nổi bật gây tò mò cho người qua đường. Không biển hiệu, không cửa mở đón khách, quán chỉ phục vụ đồ uống qua một ô cửa, mang đến trải nghiệm mới lạ giữa phố xá nhộn nhịp. Mô hình này có nhiều ở nước ngoài như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2024.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phó Đức Trung, chủ quán, cho biết mô hình bán hàng qua "ô cửa" được lấy cảm hứng từ cách phục vụ đồ uống qua tường từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ độc đáo, hình thức này còn giúp quán tiết kiệm chi phí đầu tư và phù hợp với đội ngũ có khả năng giao tiếp hạn chế. "Nếu không thể đầu tư không gian như các thương hiệu lớn, tôi chọn cách tối giản mọi thứ, chỉ giữ lại thứ mình làm tốt nhất là sản phẩm. Chúng tôi muốn để sản phẩm lên tiếng", Trung chia sẻ.

Khách đến quán sẽ rung chuông để được phục vụ. Trung cho hay những ngày đầu gần như không có khách, nhiều người đi ngang tưởng đóng cửa. Bước ngoặt đến khi một số khách chia sẻ hình ảnh và đánh giá trên mạng xã hội, giúp quán được biết đến nhiều hơn.

Theo Trung, quán hoạt động trong thị trường ngách, nơi khẩu vị không phổ thông và mức giá cao là điều khó tránh, với một số món có giá lên tới 73.000 đồng. "Đây là dòng sản phẩm cần sự kiên nhẫn. Khách hàng thường phải thử nhiều lần mới cảm nhận được hết chiều sâu và sự khác biệt", anh nói.

Menu của quán được thiết kế "như một hành trình trải nghiệm trà", từ những trà đặc sản mang hương vị vùng miền đến các loại trà sáng tạo kết hợp nguyên liệu mới lạ. Khách có thể tìm thấy những lựa chọn "bắt trend" như trà hồng bì - thức uống đặc trưng mùa hè năm nay, các loại trà sữa đậm vị, hay dòng trà thảo mộc cao cấp. Nổi bật nhất là "Lá Signature" - thức uống tâm huyết thay thế gần như toàn bộ nguyên liệu pha chế thông thường bằng thảo mộc và nguyên liệu chất lượng cao, tạo nên hương vị riêng biệt khó tìm thấy ở nơi khác. Tuy nhiên, chính sự đa dạng này lại khiến thực khách như rơi vào "ma trận", khó chọn món.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày quá bán ra khoảng 100 cốc, được đánh giá là con số ấn tượng với một mô hình kín đáo, không mặt tiền thu hút. Phần lớn khách hàng đặt qua ứng dụng hoặc mua mang đi.

Quỳnh Trang (29 tuổi, phường Cầu Giấy) chọn trải nghiệm Hồng bì bạch bì, nhận xét thức uống mới lạ, đậm vị so với thông thường, không bị lẫn với hương sả cam như nhiều quán khác. Cô đánh giá mức giá đồ uống tại đây đắt hơn so với mặt bằng chung, giao diện quán nổi bật check-in "ăn ảnh".

