Quản trị nhân sự thời AI - Home Credit thích nghi và chuyển mình

Tại Home Credit, AI được xem là công cụ giúp nhân viên có cơ hội phát triển tốt hơn, tiếp cận các chính sách nhân sự cá nhân hóa hơn.

Trong các sự kiện gần đây của ngành Quản trị nhân sự tại Việt Nam, khía cạnh chuyển đổi doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI thường xuyên được đặt lên bàn thảo luận.

Tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Nhân sự Việt Nam (Vietnam HR Summit 2025) hồi tháng 9 và The Makeover 2025: Sailing Ahead vào tháng 10 mới đây, bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit Việt Nam, nhấn mạnh sự cần thiết của một môi trường làm việc được thúc đẩy bằng AI nhưng tập trung vào con người, với các chính sách nhân sự được cá nhân hóa nhằm tạo động lực để đội ngũ phát triển, đóng góp vào tương lai của doanh nghiệp.

Theo bà Hạnh, điều này càng quan trọng hơn khi thế hệ Z và Alpha - những nhân sự rất sành sỏi về công nghệ - đang gia nhập lực lượng lao động.

Xây dựng môi trường làm việc AI hóa với con người là trung tâm

Trong bối cảnh AI đang tái định hình nhiều ngành nghề, trong đó có tài chính tiêu dùng, bà Hạnh cho biết Home Credit không nằm ngoài cuộc chuyển đổi. Nhưng đối với bà, AI không làm thay đổi công việc, mà đang định nghĩa lại “ý nghĩa của việc đi làm”. Thách thức lớn nhất là làm thế nào giữ được tính nhân văn trong một thế giới phi tuyến và bị công nghệ chi phối như hiện nay.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit Việt Nam chia sẻ tại “The Makeover 2025: Sailing Ahead” ngày 16/10. Ảnh: Home Credit.

Theo quan sát của bà, khoảng cách kỹ năng ngày càng tăng khi AI và tự động hóa thay đổi công việc nhanh hơn khả năng thích ứng của lực lượng lao động, khiến nhân viên vừa kỳ vọng vừa lo sợ mất việc.

Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cách quản trị nhân sự, tập trung vào xây dựng niềm tin, phát triển năng lực và bồi dưỡng kỹ năng mới cho đội ngũ. Đây không chỉ là giải pháp vận hành, mà còn là bước chuẩn bị vững chắc cho tương lai, khi con người và công nghệ phải song hành. Tại Home Credit, hành trình này bắt đầu từ việc thay đổi tư duy lãnh đạo, với văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng. Ngay từ các cấp quản lý đã nhận thức rất rõ ràng rằng AI không phải mối đe dọa mà là công cụ giúp loại bỏ các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, để đội ngũ nhân sự tập trung vào những công việc mang tính chiến lược và sáng tạo hơn.

Theo đó, bà Hạnh cho rằng giám đốc nhân sự phải đóng vai trò như một giám đốc công nghệ thông tin trong quản trị nhân sự, dẫn dắt chuyển đổi số về con người, đảm bảo AI được ứng dụng một cách nhân văn, minh bạch và trao quyền.

Nhân sự Home Credit trong một khóa đào tạo gần đây. Ảnh: Home Credit.

Với định hướng xây dựng một môi trường làm việc được thúc đẩy bởi AI nhưng lấy nhân sự làm trung tâm, giữ “chất con người” và đầu tư vào thế hệ kế thừa, Home Credit xác định văn hóa doanh nghiệp và ý nghĩa công việc trở thành lợi thế cạnh tranh mới để giữ chân nhân tài.

Nhờ đó, theo khảo sát trong năm 2025, công ty ghi nhận 96% nhân viên tự hào khi nói với mọi người rằng họ làm việc tại Home Credit. Chỉ số eNPS đo lường mức độ hài lòng của nhân sự toàn công ty đạt 80 điểm. Đặc biệt, tỷ lệ giữ chân nhân viên luôn không ngừng cải thiện qua từng năm và thuộc nhóm đầu trong các công ty cùng ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

Cá nhân hóa các chính sách cho nhân sự

Một câu chuyện lớn khác, theo bà Hạnh, là quản trị đa thế hệ. Home Credit hiện có hơn 45% nhân viên dưới 30 tuổi - mang đến nguồn năng lượng mới, tư duy đổi mới và tinh thần tiên phong, đồng thời đòi hỏi kiến tạo một môi trường làm việc có thể kết hợp sự năng động của nhân sự trẻ và chuyên môn của những nhân sự dày dặn kinh nghiệm. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải biết cá nhân hóa trải nghiệm nhân viên, thay vì áp dụng cùng một khuôn mẫu cho mọi người.

“Chúng tôi nhận ra, trong cùng một tổ chức, không thể áp dụng chính sách chung cho tất cả. Mỗi thế hệ có kỳ vọng và động lực riêng, và nhiệm vụ của chúng tôi là tạo điều kiện để họ phát triển theo cách của mình”, bà Hạnh chia sẻ.

Môi trường làm việc đa thế hệ thúc đẩy Home Credit cá nhân hóa trải nghiệm của từng nhân sự. Ảnh: Home Credit.

Đó là lý do Home Credit không áp dụng chính sách đồng loạt, mà tập trung đa dạng hóa trải nghiệm để phù hợp với nhu cầu của nhân viên đa thế hệ, trong đó xây dựng lộ trình phát triển, chế độ làm việc linh hoạt giờ giấc, đa dạng hình thức và bộ môn học tập, cũng như có các chương trình tìm kiếm, phát triển tài năng trẻ như Home Racer…

Đặc biệt, công ty thiết kế riêng các chương trình phúc lợi cho nhân viên giàu ý nghĩa thực tiễn về sức khỏe tinh thần, hỗ trợ gia đình, kiến thức tài chính, đơn cử là Home Sport, Home Smart, Bảo hiểm cho gia đình…

“Trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta biết gì hôm nay, mà là chúng ta học nhanh đến đâu để bắt kịp ngày mai. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng tổ chức của chúng ta luôn nuôi dưỡng sự tò mò, khuyến khích học hỏi liên tục, và thúc đẩy đổi mới đủ nhanh, để không chỉ thích nghi, mà còn dẫn đầu trong hành trình kiến tạo giá trị mới cho nhân viên”, bà Hạnh cho biết.