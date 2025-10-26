Quảng cáo tour đi Campuchia khiến người Hàn Quốc tức giận

Nhiều điểm đến tại Campuchia đang ở mức cảnh báo cao, song không ít doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn bán tour và né công bố rủi ro, trấn an khách rằng “đi cùng hướng dẫn viên là ổn”.

Cảnh chụp đền Angkor Wat ở Campuchia vào lúc bình minh. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và là biểu tượng của đất nước Campuchia. Ảnh: Lune La.

Các vụ mất tích và giam giữ trái phép tại một số địa điểm ở Campuchia khiến cơ quan chức năng Hàn Quốc nâng mức cảnh báo và áp dụng hạn chế di chuyển đối với công dân.

Trong đó, Bokor, Bavet và Poipet được xếp vào cấp 4 (không nên đi, cấm du lịch), Sihanoukville cấp 3 (khuyến cáo rời đi/hạn chế). Đến nay, khuyến cáo vẫn có hiệu lực.

Tuy vậy, nhiều công ty lữ hành Hàn Quốc vẫn bán tour trọn gói đến Siem Reap và Phnom Penh, thậm chí đã chốt ngày khởi hành đến cuối tháng 11.

Theo Asia Economy, website nhiều công ty lữ hành không đề cập mức cảnh báo cụ thể, chỉ ghi chung chung “tham khảo trang web Bộ Ngoại giao”. Khi được hỏi, một số đơn vị trả lời “sẽ hướng dẫn khi có yêu cầu” hoặc khẳng định “đi cùng hướng dẫn viên địa phương là được”.

Bảng thông báo tại Hàn Quốc với nội dung sinh viên đại học nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo việc làm ở nước ngoài. Ảnh: Yonhap.

Các chuyên gia trong nước cảnh báo cách làm này đi ngược nghĩa vụ pháp lý về cung cấp thông tin.

Tại Hàn Quốc, theo Luật Xúc tiến du lịch và tiêu chuẩn công bố sản phẩm tour nước ngoài, doanh nghiệp phải nêu rõ cấp độ cảnh báo và khu vực nguy cơ, không thể chỉ ghi chung chung “tham khảo website cơ quan ngoại giao”. Minh bạch thông tin là yêu cầu bắt buộc để khách có thể đánh giá và quyết định. Việc trấn an khách bằng câu “có hướng dẫn viên nên không sao” bị xem là né tránh trách nhiệm, biết rủi ro nhưng không chủ động cảnh báo đầy đủ.

Bên trong khu tổ hợp "trại lừa đảo" ở Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, các hãng hàng không phản ứng nhanh để bảo vệ khách. Korean Air và Asiana thông báo miễn phí hủy và đổi cho mọi vé từ ngày 10/10 đến hết 31/12 trên các chặng giữa Hàn Quốc và Campuchia. Chính sách linh hoạt giúp người đã đặt vé chủ động thay đổi kế hoạch mà không tốn thêm chi phí.

Dữ liệu khách đến cũng cho thấy xu hướng đi xuống. 7 tháng đầu năm, Campuchia đón 106.686 lượt khách Hàn, giảm 9% so với cùng kỳ 2024. Con số này phản ánh nhu cầu từ thị trường chủ lực đã chững lại trước cả khi cú sốc an toàn gần đây bùng phát.