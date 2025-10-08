Quang Hùng MasterD, JSOL cùng chú gấu Pitekuma đổ bộ sự kiện SK-II

SK-II mở màn mùa lễ hội nhộn nhịp cuối năm với sự kiện Crystal Clear Joy, đưa người hâm mộ bước vào hành trình chăm sóc làn da pha lê với bộ sưu tập SK-II Best Collection.

Sự kiện Crystal Clear Joy nhanh chóng trở thành tâm điểm tại Takashimaya khi hàng trăm người hâm mộ đến từ sớm để đón chờ Quang Hùng MasterD và JSOL. Không chỉ có fandom Sonic, Muzik hay fan Vpop, sự kiện còn thu hút khách mua sắm dừng chân và theo dõi, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Ai ai cũng cảm nhận bầu không khí rộn ràng mùa lễ hội sắp bắt đầu.

Sức hút của bộ đôi "anh trai" Quang Hùng MasterD và JSOL

Tại sự kiện, Quang Hùng MasterD đã làm nóng không khí với các bản hit đình đám như Tình đầu quá chén, Thủy triều, còn JSOL mang đến cho khán giả ca khúc mới toanh trong mini album Oe oe cùng bản hit Ngáo ngơ. Bộ đôi như biến khu vực pop-up của SK-II thành mini concert bùng nổ.

Quang Hùng MasterD và JSOL xuất hiện tại SK-II Crystal Clear Joy khiến cả sảnh vỡ òa cảm xúc.

Không khí sự kiện càng sôi động hơn với những khoảnh khắc meet & greet, khi người hâm mộ được giao lưu với nghệ sĩ ở cự ly gần, tham gia chụp ảnh và ký tặng cùng thần tượng. Hai khán giả may mắn đã có cơ hội trải nghiệm “nước thần” Facial Treatment Essence cùng hai “Anh trai” ngay tại sự kiện, khiến các fan hò reo thích thú. Khoảnh khắc gây bất ngờ nhất của sự kiện là khi SK-II chúc mừng sinh nhật Quang Hùng MasterD và fandom Muzik, cũng như kỷ niệm 8 năm debut của JSOL.

Quang Hùng MasterD khiến fan đắm chìm trong màn trình diễn âm nhạc đầy cảm xúc.

Khám phá bí mật làn da "pha lê hóa"

Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ, sự kiện Crystal Clear Joy của SK-II còn gây ấn tượng với khu vực pop-up được thiết kế như một “xứ sở diệu kỳ” ẩn chứa sức mạnh đặc biệt. Tại đây, các khách mời được khám phá câu chuyện thú vị từ chú gấu Pitekuma - biểu tượng mới của SK-II.

Gấu Pitekuma được lấy cảm hứng từ sức mạnh của tinh chất Pitera - tinh chất độc quyền làm nên tên tuổi SK-II. Trong đó, cụm “Pite” lấy từ tên thành phần đặc trưng của SK-II - Pitera, và “kuma” là chú gấu trong tiếng Nhật. Trong văn hóa Nhật Bản, hình ảnh chú gấu ngoài sự dễ thương thì còn được gắn liền với hình ảnh đồng hành, bảo hộ và đáng tin cậy. Vì vậy, SK-II mong muốn rằng hình ảnh chú gấu Pitekuma sẽ là một bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp nuôi dưỡng và bảo hộ cho làn da của người sử dụng.

Hai "Anh trai" trải nghiệm sức mạnh của tinh chất độc quyền của SK-II – Pitera.

Sự kiện của SK-II không thể thiếu khu vực khám phá khoa học làn da mà các tín đồ làm đẹp hằng mong đợi. Magic Scan, thiết bị tiên tiến của SK-II nổi tiếng với ứng dụng công nghệ AI để phân tích độ tuổi làn da, đã thu hút nhiều tín đồ làm đẹp trải nghiệm soi da không tiếp xúc, từ đó có bức tranh toàn diện về làn da cá nhân và hiểu hơn về sức khỏe da mình.

Thông qua sự kiện, người tham gia như từng bước khai mở bí mật hành trình tạo nên “làn da pha lê” không tuổi mà SK-II phát triển hàng thập kỷ.

Nhân sự kiện, SK-II cũng chính thức giới thiệu đến người dùng Việt Nam bộ sưu tập quà tặng mùa lễ hội “SK-II Best Collection". Bộ sản phẩm gồm những sản phẩm làm nên tên tuổi thương hiệu như “nước thần” Facial Treatment Essence giúp dưỡng ẩm, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da căng bóng; tinh chất GenOptics Infinitaura Essence giúp giảm tình trạng da vàng, ửng đỏ và làm sáng da, mờ đốm nâu, mang lại vẻ ngoài trẻ trung; hay kem dưỡng công thức tiên tiến giảm lão hóa da Skinpower Advanced Cream hỗ trợ giảm các dấu hiệu lão hóa, cấp ẩm, giữ da mịn màng, săn chắc và tái tạo suối nguồn tươi trẻ.

Khi mua bộ sản phẩm, người dùng sẽ nhận được quà tặng kèm là charm gấu đáng yêu phiên bản giới hạn dành cho mùa Giáng sinh năm nay.

Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập này hạn này đều tinh tuyển nhằm mang đến làn da khởi sắc, vừa trong suốt vừa khỏe mạnh để các nàng rạng rỡ mọi lúc. Với thông điệp mang đến "làn da trong suốt tựa pha lê", đây sẽ là lựa chọn quà tặng lý tưởng cho chính bản thân khi nhìn lại hành trình cả năm qua, vừa để yêu chiều chính mình cùng thói quen chăm sóc làn da toàn diện, vừa chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa lễ hội đáng nhớ.