Quảng Ninh ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm

Bệnh nhi 9 tuổi tại Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng sốt, đau đầu, co giật và được chẩn đoán dương tính với virus viêm não Nhật Bản.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi Culex là vật trung gian truyền bệnh. Ảnh: Shutterstock.

Một trường hợp viêm não Nhật Bản B vừa được ghi nhận tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Người mắc bệnh là bé 9 tuổi, trú tại thôn Cao Lâm, xã Tiên Yên. Đây là ca mắc đầu tiên tại địa phương trong năm nay.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế Tiên Yên, ngày 8/7, trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Gia đình tự mua thuốc cho bé uống nhưng không thuyên giảm. Ngày hôm sau, trẻ được đưa đến khám và nhập viện với chẩn đoán ban đầu là sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não, viêm màng não.

Sau hai ngày điều trị và theo dõi, bệnh nhi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy bé dương tính với virus viêm não Nhật Bản B.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp ứng phó tại khu dân cư nơi trẻ sinh sống. Đội phản ứng nhanh tiến hành phun hóa chất, xử lý môi trường quanh nhà bệnh nhân và các hộ lân cận. Đồng thời, đơn vị tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát véc-tơ truyền bệnh, kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh trong khu vực.

Trung tâm cũng tiến hành rà soát danh sách các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine viêm não Nhật Bản để tổ chức tiêm vét. Bên cạnh đó, người dân được vận động phát quang bụi rậm, không nuôi gia súc dưới gầm sàn và chủ động vệ sinh môi trường sống.

Không chỉ ở Quảng Ninh, Hà Nội cũng vừa ghi nhận ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm nay. Bệnh nhân là bé trai 4 tháng tuổi, ngụ tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Trẻ khởi phát bệnh từ ngày 4/7 với biểu hiện sốt 38 độ C và co giật tay. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy bé dương tính với virus viêm não Nhật Bản. So với cùng kỳ năm ngoái, tại địa phương này, dịch bệnh đang có xu hướng quay lại sớm hơn.

Đội phản ứng nhanh phun hóa chất môi trường xung nhà bệnh nhi. Ảnh: Trung tâm Y tế Tiên Yên.

Viêm não Nhật Bản B là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua muỗi Culex. Muỗi mang virus sau khi hút máu động vật nhiễm bệnh như lợn, trâu, bò, chim hoang… sẽ truyền sang người qua vết đốt.

Bác sĩ Đinh Tiến Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Tiên Yên, cho biết viêm não Nhật Bản B là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương. Tỷ lệ không qua khỏi dao động từ 25% đến 35%.

Ngay cả khi được điều trị qua giai đoạn cấp, nhiều bệnh nhân vẫn gặp phải di chứng như rối loạn vận động, suy giảm khả năng giao tiếp, nghe kém, rối loạn hành vi hoặc bại liệt suốt đời.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho căn bệnh này. Vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, tuy nhiên kháng thể sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, trẻ cần được tiêm nhắc lại sau mỗi ba năm để duy trì miễn dịch lâu dài.