‘Quẩy’ hết mình cùng chuỗi tiệc sảng khoái 0.0 Bar

Hòa cùng tiệc vui của Heineken 0.0, Tú Anh và Tấn Phát không ngại trời nắng như đổ lửa vẫn chạy xe từ phường Khánh Hội, sang Thiso Mall để tận mắt chiêm ngưỡng với bàn tiệc “rơi" độc đáo tại 0.0 Bar.

“Khoảnh khắc chiếc bàn từ từ hạ xuống để lộ các ly mocktail, Heineken 0.0 và thức ăn đã được bày sẵn, mình thấy như vừa bốc trúng ‘sít-rịt’ (secret - bí mật). Mình chọn ly Fresh Bond vị vải ngọt thanh hòa cùng hương basil tươi mát, còn bạn mình thì chọn Sunrise có syrup lựu hoa hồng với nước ép cam tươi. Vị thơm ngon, êm mượt, không cồn nên tụi mình tận hưởng thoải mái, an tâm lái xe về nhà. Mình còn làm quen với vài người bạn mới!”, Tú Anh hào hứng bày tỏ.