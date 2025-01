Quay video cảnh nhạy cảm của bạn gái rồi tống tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn cho biết đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Hai đối tượng trong vụ án gồm: Phạm Hoàng Đức (sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Mỹ Khánh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Thị Linh (sinh năm 2003, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2024, Phạm Hoàng Đức và chị T (trú tại thành phố Bắc Kạn) quen nhau qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm. Cuối tháng 11/2024, T và Đức đã hẹn gặp nhau tại thành phố Bắc Kạn, khi 2 người có quan hệ tình dục với nhau, Đức đã dùng điện thoại quay video và chụp lại ảnh.

Hai đối tượng Đức và Linh.

Sau đó, do mâu thuẫn tình cảm giữa Đức và T, nên Đức đã bàn bạc với Hoàng Thị Linh (là em họ của Đức) sử dụng video clip này để tống tiền T. Do lo sợ, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ hành vi của cưỡng đoạt tài sản của Đức và Linh. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.