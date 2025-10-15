Quế Ngọc Hải tình tứ bên vợ là cựu hoa khôi ĐH Vinh

Nam cầu thủ sinh năm 1993 có dòng chia sẻ đầy tình cảm trong ngày sinh nhật 30 tuổi của bà xã Dương Thùy Phương.

Ngày 15/10, Dương Thùy Phương, bà xã cầu thủ Quế Ngọc Hải, bước sang tuổi 30. Chia sẻ hình ảnh bữa ăn kỷ niệm tối 14/10, trung vệ sinh năm 1993 đăng ảnh chụp với vợ kèm lời chúc tình cảm.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui, bình an và luôn hạnh phúc nhé!", Quế Ngọc Hải viết và đính kèm biểu tượng trái tim.

Dương Thùy Phương xúc động chia sẻ hình ảnh bó hoa do chồng tặng với dòng trạng thái: "Bạn sẽ không bao giờ quay lại được độ tuổi này nữa, hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc". Bên dưới bài viết của chồng, cựu hoa khôi Đại học Vinh (Nghệ An) nhận nhiều lời chúc sinh nhật từ gia đình, bạn bè và các cầu thủ đồng nghiệp của Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải tình tứ bên vợ. Ảnh: quengochai3/Instagram.

Trước đó, ngày 12/10, gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thùy Phương nắm tay nhau nhận danh hiệu "Gia đình trẻ hạnh phúc 2025" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

"Thật vinh sự và hạnh phúc khi được có mặt tại buổi lễ tuyên dương 10 gia đình trẻ tiêu biểu của năm 2025. Hạnh phúc vì chúng ta đã luôn dành cho nhau tình yêu thương, sự sẻ chia và tôn trọng dành cho nhau", nam cầu thủ chia sẻ cảm nghĩ.

Dương Thùy Phương (sinh năm 1995) từng giành danh hiệu hoa khôi Đại học Vinh, Nghệ An. Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, cả hai kết hôn vào đầu năm 2018 và lần lượt chào đón hai con gái Sunny và Kem trong năm 2018 và 2022. Gia đình chào đón con thứ 3 vào tháng 2 năm nay. Kể từ khi kết hôn, Quế Ngọc Hải thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ và nói lời yêu với vợ.

Về Quế Ngọc Hải, sau khi chia tay CLB Becamex TP.HCM (trước đây là Bình Dương), anh chính thức trở thành tân binh đầu tiên của CLB Đông Á Thanh Hóa trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2025-2026 vào tháng 7. Thương vụ gây bất ngờ cho giới bóng đá bởi CLB Đông Á Thanh Hóa từng cho biết đang trong giai đoạn cắt giảm ngân sách và xây dựng lứa cầu thủ trẻ.

Cặp đôi nhận giải thưởng Gia đình trẻ tiêu biểu 2025. Ảnh: FBNV.