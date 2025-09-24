Queensland rực rỡ lễ hội sắc màu cùng Vietjet Redcliffe KiteFest 2025

|
Trên bầu trời Queensland xanh thẳm, những cánh diều khổng lồ, rực rỡ đến từ Australia, Malaysia, Trung Quốc, New Zealand và nhiều quốc gia khác cùng khoe sắc, tạo nên bức tranh sống động và choáng ngợp. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp các thành phố ở xứ sở chuột túi cũng như trên thế giới đến tham dự.
Du khách có thể bắt gặp cánh diều hình cá voi dài hàng chục mét uốn lượn giữa mây, bạch tuộc khổng lồ với xúc tu vươn dài như đang “bơi” giữa trời, chú rồng uy nghiêm uốn mình theo gió hay cả đàn chim sặc sỡ cùng bay cao. Mỗi khi gió lướt qua, bầu trời như bùng nổ sắc màu, kéo theo tiếng reo hò, trầm trồ phấn khích từ khán giả.
Người dân địa phương và khách quốc tế hào hứng khi lần đầu nhìn thấy những chiếc diều khổng lồ tại sự kiện Vietjet Redcliffe KiteFest 2025.
Không chỉ thưởng ngoạn, du khách được mời trở thành một phần của lễ hội. Trẻ nhỏ tung tăng với chiếc diều giấy tự làm từ workshop, các gia đình cùng nhau thả diều và lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, nhóm bạn trẻ picnic tại Pelican Park vừa thưởng thức ẩm thực từ food truck, vừa chia sẻ tiếng cười rộn rã.
Màu đỏ đặc trưng của Vietjet nổi bật giữa Pelican Park. Với người dân bản địa và khách du lịch quốc tế, Vietjet Redcliffe KiteFest 2025 không chỉ là lễ hội, mà còn là ngày hội gắn kết cộng đồng.
Người dân địa phương tranh thủ check-in và thử vận may với trò chơi tương tác ngay tại gian hàng Vietjet.
Mang tinh thần “Bay khắp thế giới, làm mới chính mình”, lễ hội là nơi thả diều và không gian để khám phá, trải nghiệm và ước mơ. Năm nay, Vietjet góp phần tạo nên bầu không khí sôi động bằng phần thưởng hấp dẫn như vé máy bay khứ hồi, voucher giảm giá vé 2 triệu đồng và nhiều trò chơi tương tác bất ngờ.
Đồng hành lễ hội năm thứ 2 liên tiếp, Vietjet tiếp tục sứ mệnh “Chắp cánh ước mơ bay”. Không chỉ đưa hành khách đến Australia, Vietjet còn mở ra hành trình bay khắp thế giới với hàng loạt điểm đến quốc tế. Đặc biệt, chương trình vé 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) đến Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth được mở bán trong khung giờ 12h-14h hàng ngày trên website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet, mang đến cơ hội bay xa với chi phí tiết kiệm cho hàng triệu hành khách.