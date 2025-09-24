Queensland rực rỡ lễ hội sắc màu cùng Vietjet Redcliffe KiteFest 2025

Du khách có thể bắt gặp cánh diều hình cá voi dài hàng chục mét uốn lượn giữa mây, bạch tuộc khổng lồ với xúc tu vươn dài như đang “bơi” giữa trời, chú rồng uy nghiêm uốn mình theo gió hay cả đàn chim sặc sỡ cùng bay cao. Mỗi khi gió lướt qua, bầu trời như bùng nổ sắc màu, kéo theo tiếng reo hò, trầm trồ phấn khích từ khán giả.