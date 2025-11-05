Quốc gia châu Á rúng động vì loạt vụ trao nhầm con

Sau 2 sự cố suýt trao nhầm trẻ sơ sinh tại bệnh viện, Hàn Quốc phát cảnh báo yêu cầu các đơn vị này siết chặt xác minh danh tính mẹ và bé.

Cơ quan chức năng yêu cầu các bệnh viện siết chặt xác minh ở mọi khâu của quá trình sinh nở. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Cơ quan Đánh giá và Chứng nhận Cơ sở Y tế Hàn Quốc (KIHAC) vừa phát đi cảnh báo với nội dung “Cần xác minh chính xác mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh nở”, sau khi ghi nhận 2 sự cố nhầm lẫn trong khâu nhận diện khiến trẻ có nguy cơ bị trao nhầm ngay tại bệnh viện. Đây là dạng cảnh báo được ban hành khi tồn tại nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến an toàn người bệnh, nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự tái diễn, tờ Chosun IIbo đưa tin.

Theo KIHAC, một sự cố xảy ra khi điều dưỡng phòng sinh gắn nhầm vòng định danh của sản phụ A cho con của sản phụ B và chuyển trẻ sang phòng sơ sinh mà không kiểm tra thông tin. Sai sót chỉ được phát hiện trong lúc đối chiếu dữ liệu và vòng định danh đã được thay lại đúng.

Tại một bệnh viện khác, nhân viên khoa gây mê dán nhầm nhãn tên sản phụ D lên vòng tay của con sản phụ C. Trẻ đã được bàn giao cho bộ phận tiếp nhận trước khi lỗi được phát hiện và điều chỉnh.

Để ngăn tái diễn, KIHAC yêu cầu các bệnh viện siết chặt xác minh ở mọi khâu của quá trình trình sinh nở, bao gồm kiểm tra chéo tối thiểu hai yếu tố định danh khi đeo vòng cho mẹ và bé; áp dụng checklist trước - trong - sau sinh; đối chiếu trực tiếp thông tin giữa nhân viên y tế, mẹ và trẻ mỗi lần chuyển khu (phòng sinh, phòng sơ sinh, NICU).

Cơ quan này nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm quy trình nhận diện là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh và gìn giữ niềm tin của gia đình; đồng thời đề nghị tăng cường đào tạo, giám sát và chuẩn hóa toàn bộ quy trình nhận diện để phòng ngừa sự cố lặp lại.

Bà Seo Joo-hyun, Giám đốc Trung tâm An toàn Người bệnh Quốc gia Hàn Quốc, nhấn mạnh: “Trao nhầm trẻ sơ sinh gây cú sốc lớn cho sản phụ và gia đình, đồng thời bào mòn niềm tin vào bệnh viện. Chúng tôi kêu gọi nhân viên y tế tuân thủ chặt chẽ quy trình và mong sản phụ, người nhà chủ động tham gia xác nhận trẻ trong suốt quá trình sinh nở”.