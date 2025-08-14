Quốc gia đòi phạt tù giáo viên nếu hút thuốc lá điện tử ở trường

Giáo viên bị phát hiện hút thuốc lá điện tử hoặc hút thuốc trong khuôn viên trường học tại nước này có thể bị phạt lên tới 10.000 RM (hơn 2.300 USD) hoặc tối đa 2 năm tù giam.

Giáo viên hút thuốc ở trường học Malaysia có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Ảnh: Malay Mail.

Theo tờ Malay Mail, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek nhấn mạnh bộ sẽ không dung thứ hành vi này, đặc biệt khi việc hút thuốc diễn ra công khai hoặc trước mặt học sinh. Bộ đồng thời nhấn mạnh hành vi hút thuốc vi phạm bộ tiêu chuẩn dành cho giáo viên Malaysia - quy chuẩn đề cao vai trò giáo viên như tấm gương về nhân cách.

Trong văn bản trả lời chất vấn của nghị sĩ Nurul Amin Hamid tại Quốc hội, bà Fadhlina cho biết chế tài xử phạt nêu trên được áp dụng theo đạo luật kiểm soát sản phẩm thuốc lá vì sức khỏe cộng đồng 2024.

Trước đó, Thủ tướng Nurul Amin từng yêu cầu Bộ Giáo dục nêu biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, nhất là khi có cáo buộc một số giáo viên công khai hút thuốc trong trường, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục hiện cũng sửa đổi quy định về kỷ luật học sinh để bổ sung lệnh cấm hút thuốc dưới mọi hình thức, bao gồm thuốc lá, thiết bị điện tử và các sản phẩm liên quan. Đồng thời, bộ ra quy định cấm bán sản phẩm thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi và xử lý cơ sở kinh doanh loại sản phẩm này trong phạm vi 40 m quanh trường học.

Tuy nhiên, Đảng MCA lên tiếng bày tỏ lo ngại, cho rằng việc phạt tiền hoặc phạt tù giáo viên hút thuốc lá điện tử chỉ là hình thức trừng phạt cá nhân mà chưa giải quyết nguyên nhân gốc rễ.

Phó chủ tịch Ủy ban Tư vấn Giáo dục của Đảng MCA, bà Felicia Wong Yin Ting, cũng nhận định mức phạt nặng là “không cân đối” với những thực tế giáo viên đang phải chịu áp lực vì công việc quá tải và đãi ngộ thấp.

Bà cho rằng trong một số trường hợp, hút thuốc lá điện tử chỉ là cách giáo viên đối phó căng thẳng chứ không phải cố ý vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp. Bà Wong cũng nhấn mạnh trường học đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn như thiếu giáo viên, bạo lực học đường hay sai phạm tình dục, đòi hỏi chính phủ quan tâm và đầu tư nguồn lực cấp bách.

Trích dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Khazanah vào tháng 4/2024, bà Wong cho biết gần 75% sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục có thu nhập dưới 2.000 RM (khoảng 476 USD ), chỉ số ít vượt 3.000 RM (khoảng 715 USD ).

Năm 2023, Malaysia có 6.394 giáo viên nghỉ hưu sớm, tăng từ mức 5.306 người của năm 2022. Lý do chủ yếu là mất hứng thú với nghề, áp lực công việc, yếu tố gia đình và sức khỏe.

Qua đó, Đảng MCA kêu gọi chính phủ cân nhắc các biện pháp như tư vấn, đào tạo bắt buộc hoặc đình chỉ công tác với những giáo viên hút thuốc lá trước khi áp dụng án tù, đồng thời đầu tư cải thiện sức khỏe tinh thần, lương thưởng và điều kiện làm việc cho giáo viên.