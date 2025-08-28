Quốc gia nhiều trạm sạc xe điện nhất thế giới

Hệ thống sạc tại đất nước tỷ dân đã vượt mốc 3 triệu trạm, cung cấp đủ cho gần 50% lượng xe điện tại quốc gia này.

Theo CarnewsChina, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thế giới về hạ tầng sạc xe điện (EV), với tổng cộng 16,7 triệu điểm sạc, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 26/8, ông Vương Hồng Trí, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia (NEA), cho biết hệ thống trạm sạc bằng 40% tổng lượng xe bán ra tại Trung Quốc. Con số này thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ khi, cao gấp 10 lần so với năm 2020.

Chỉ riêng 7 tháng đầu năm, Trung Quốc đã bổ sung thêm 3.878 triệu điểm sạc, tăng 93,2% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng trạm sạc công cộng tăng 623.000 trạm, còn trạm sạc tư nhân tăng 3,255 triệu trạm. Có thể nói hạ tầng phát triển gần như bắt kịp với nhu cầu thị trường, khi doanh số xe điện nội địa trong giai đoạn này đạt 6,913 triệu chiếc.

Sự bùng nổ xe điện cũng kéo theo nhu cầu điện năng tăng vọt. Theo ông Đỗ Trọng Minh, Cục trưởng Cục Điện lực NEA, lượng điện tiêu thụ cho dịch vụ sạc và đổi pin EV tăng hơn 40% trong 7 tháng đầu năm. Riêng tháng 7, lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 7,71 tỷ kWh, tăng 1 tỷ kWh so với tháng 6, tương đương.

Tại Trung Quốc, rung bình 5 xe điện có 2 trạm sạc sẵn có để sử dụng. Ảnh: Bloomberg.

Nguồn điện này chủ yếu phục vụ xe buýt và xe du lịch, trong khi xe vệ sinh môi trường, logistics và taxi chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

Thị trường vận hành trạm sạc hiện tập trung vào một số ít doanh nghiệp lớn. Tính đến tháng 7, 15 nhà khai thác hàng đầu nắm giữ 84,1% tổng số trạm sạc công cộng. Dẫn đầu là TELD với 807.000 trạm, tiếp theo là Star Charge (703.000 trạm) và Yunkuai Charge (656.000 trạm).

Ông Tưởng Quân Dũng, thành viên Ủy ban Dân số, Tài nguyên, Môi trường và Xây dựng Bắc Kinh, dự báo số lượng xe điện tại Trung Quốc sẽ vượt 100 triệu chiếc vào năm 2030, kéo theo hạ tầng sạc tiếp tục tăng trưởng nhanh theo nguyên tắc “đi trước nhu cầu một bước”.

Ngoài các doanh nghiệp chuyên vận hành trạm sạc, nhiều hãng xe năng lượng mới cũng tự xây dựng hệ thống trạm riêng, trong đó Nio, Li Auto và Tesla đang dẫn đầu cuộc đua này.