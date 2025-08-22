Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tham quan vịnh Hạ Long

Chiều 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck cùng đoàn công tác tới tham quan vịnh Hạ Long.

Trước chuyến tham quan, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo một số ban, ngành đã chào xã giao Quốc vương Bhutan và đoàn công tác.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông bày tỏ ấn tượng với triết lý phát triển dựa trên Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia (GNH) của Bhutan, coi đây là điểm tương đồng khi Quảng Ninh luôn đặt hạnh phúc, an sinh của người dân song hành cùng tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đón tiếp Quốc vương Bhutan.

Ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chia sẻ Bhutan có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm về quản trị, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông khẳng định chiến lược phát triển của Bhutan luôn đặt trọng tâm vào sự cân bằng giữa kinh tế, văn hóa, môi trường và hạnh phúc con người, đồng thời nhấn mạnh định hướng mở rộng phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Quốc vương cùng Hoàng hậu Bhutan được giới thiệu về lộ trình tham quan vịnh Hạ Long.

Quốc vương Bhutan tự chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc thăm di sản vịnh Hạ Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn hợp tác với Bhutan trong lĩnh vực năng lượng xanh, du lịch và thương mại - dịch vụ.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck kỳ vọng mối quan hệ hợp tác Bhutan - Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó, trong đó Quảng Ninh trở thành điểm kết nối quan trọng để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác phát triển.

Chuyến thăm vịnh Hạ Long của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan không chỉ góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn quảng bá hình ảnh một Quảng Ninh năng động, thân thiện và giàu tiềm năng tới bạn bè quốc tế.