'Quý ông Ferrari' khiến dân mạng Trung Quốc mê mệt

Sergey Sinkins - giám khảo người Latvia trong cuộc thi khiêu vũ Latin tại World Games 2025 ở Thành Đô - đã bất ngờ trở thành hiện tượng mạng ở Trung Quốc, khi người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi dáng vẻ cao ráo, tư thế chuẩn mực và phong thái lịch lãm, đến mức đặt cho ông biệt danh “Quý ông Ferrari”, theo South China Morning Post.

Với chiều cao hơn 1,88 m, mái tóc bạc, bộ vest đen và lưng thẳng tắp, Sinkins lập tức thu hút ánh nhìn tại Nhà thi đấu Thành Bắc hôm 8/8.

Trên nền tảng RedNote, những video và hình ảnh của ông lan truyền nhanh chóng, với nhiều bình luận gọi đây là “đỉnh cao của sự thanh lịch”. Biệt danh “Ferrari” được gán cho ông theo tiếng lóng Trung Quốc, ám chỉ những người tuy có tuổi nhưng vẫn duy trì được sức hút và phong độ.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh chụp Sergey Sinkins và dành nhiều lời khen cho vóc dáng chuẩn, thần thái ngút ngàn của ông.

Các hashtag liên quan tới “Quý ông Ferrari” đã đạt hơn 20 triệu lượt xem, và Sinkins đã được truyền thông địa phương phỏng vấn ngay tại sự kiện. “Tôi không biết phải nói gì, tôi thật sự rất bất ngờ trước tất cả chuyện này”, ông chia sẻ.

Một tài khoản được cho là của ông cũng đã xuất hiện trên RedNote, đăng ảnh và gửi lời cảm ơn người hâm mộ Trung Quốc.

Ít ai biết rằng phía sau hiện tượng mạng này là một sự nghiệp chuyên môn đáng nể. Theo Liên đoàn Khiêu vũ Thế giới (WDSF), Sergey Sinkins sinh năm 1970, sở hữu các chứng chỉ trọng tài cấp A - cấp cao nhất - ở nhiều hạng mục: Latin, Standard, Ten Dance, Professional Latin, Professional Standard và Professional Ten Dance. Ông từng làm giám khảo tại hàng loạt giải đấu uy tín ở châu Âu và châu Á, từ Bremen (Đức), Braga (Bồ Đào Nha), Wuxi (Trung Quốc) đến Bangkok (Thái Lan).

Ngoài vai trò trọng tài, Sinkins còn là huấn luyện viên khiêu vũ giàu kinh nghiệm tại Kin-Top Förderungszentrum ở Đức, đào tạo từ thiếu niên đến người lớn và có nhiều học trò đoạt giải quốc gia, châu lục và thế giới. Sự kết hợp giữa phong thái quý ông và năng lực chuyên môn đỉnh cao chính là lý do khiến “Quý ông Ferrari” ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả.