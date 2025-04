Quyết chiến ‘một mất, một còn’ ở nghĩa trang, nam thanh niên tử vong

Ngày 8/4, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một thanh niên tử vong tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân.

Theo đó, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, ngày 7/4, hai thanh niên 22 và 23 tuổi hẹn nhau đến nghĩa trang Bình Hưng Hoà để giải quyết.

Khi giáp mặt, cả hai dùng hung khí tấn công nhau. Hậu quả, thanh niên 22 tuổi gục tại chỗ, tử vong sau đó. Thanh niên 23 tuổi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Công an đã có mặt, phong toả hiện trường để điều tra, để làm rõ vụ việc.

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.