Quyết định chủ quan của gia đình khiến bé 4 tuổi bị hoại tử chân

Trong lúc chơi đùa ở nhà, bé trai 4 tuổi vô tình dẫm phải đuôi mèo. Con vật quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến bé chảy máu với nhiều vết thương.

Bàn chân sưng nề lan lên cẳng chân, nhiều mảng hoại tử, nổi bọng nước lớn, kèm di vật là lá thuốc nam còn sót lại. Ảnh: BVCC.

Thay vì đưa bé G.V.Đ. (trú tại Tuyên Quang) đi bệnh viện, bà nội đã tự ý dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên để cầm máu, không rửa hay sát khuẩn vết thương.

Hai ngày sau, bé Đ. sốt cao, bàn chân sưng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình vội đưa bé đến bệnh viện địa phương nhưng tình trạng quá nặng nên được chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại khoa Nhi, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân sưng nề lan lên cẳng chân, nhiều mảng hoại tử, nổi bọng nước lớn, kèm di vật là lá thuốc nam còn sót lại. Bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và viêm mô bào nặng.

Bác sĩ Bùi Đình Dũng, khoa Nhi, cho biết trẻ phải sử dụng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại. Khi kiểm soát được nhiễm trùng và tình trạng đông máu, bệnh nhi sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để cắt lọc, làm sạch vùng hoại tử.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của bé đã tiến triển, hết sốt, chỉ số sinh tồn cải thiện.

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh việc tự ý đắp lá cây để đắp lên vết thương hở rất nguy hiểm, gây nhiễm trùng vết thương, có nhiều nguy cơ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các trường hợp biến chứng nhẹ có thể chỉ bị sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc vết thương phỏng nhẹ có thể xử lý kịp thời để bảo toàn các vùng bị tổn thương cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, với những bệnh nhân nặng, vùng tổn thương lớn, nhiễm trùng lan rộng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng như bệnh nhân này, thậm chí có thể gây không qua khỏi do nhiễm trùng nhiễm độc nặng toàn thân.

"Người dân không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở, điều này có thể làm nặng hơn tình trạng bệnh như gây áp xe tại chỗ hoặc là đường vào của nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng... Khi bị vết thương hở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm", TS Thúy khuyến cáo.