Quyết định đúng đắn cứu nữ sinh trong tích tắc

  • Chủ nhật, 10/8/2025 20:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đến ngày thứ 5 của bệnh, bệnh nhi có dấu hiệu sốc sốt xuất huyết. Em được các bác sĩ tích cực điều trị để giữ tính mạng.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Ảnh: Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An.

Mới đây, các bác sĩ khoa Nội Nhi, Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, đã cứu sống một bệnh nhi trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng sốc nguy kịch.

Bệnh nhi là T.H.U.N. (13 tuổi) sống tại phường Dĩ An, TP.HCM. Em nhập viện vào ngày thứ hai của bệnh với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ đã thăm khám toàn diện và chỉ định hàng loạt xét nghiệm cận lâm sàng gồm công thức máu, chức năng gan thận, chức năng đông máu, ion đồ, siêu âm ổ bụng, siêu âm màng phổi. Dung tích hồng cầu (Hematocrit) được đo 2-4 lần mỗi ngày để theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh.

Đến ngày thứ 5, bệnh nhi xuất hiện dấu hiệu sốt xuất huyết Dengue mức độ nặng, biến chứng choáng. Ngay lập tức, em được đưa vào điều trị tích cực theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế. Nhờ phát hiện và nhập viện sớm, các quyết định theo dõi, can thiệp kịp thời của bác sĩ, bệnh nhi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được theo dõi trước khi xuất viện.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây qua muỗi vằn Aedes aegypti. Bệnh thường diễn biến nhanh, dễ gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ em, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các triệu chứng sớm có thể nhận biết gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, chán ăn, buồn nôn, đau cơ khớp, nhức hốc mắt, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.

Từ ngày thứ 3 đến thứ 7, bệnh có nguy cơ bước vào giai đoạn nguy hiểm với các dấu hiệu cảnh báo như chấm xuất huyết nhiều, bầm tím tại vị trí tiêm, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng, tay chân lạnh, vật vã, lừ đừ, huyết áp tụt hoặc kẹp.

Bác sĩ khuyến nghị:

  • Không tự ý điều trị tại nhà.
  • Đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi bắt đầu sốt, đặc biệt là trẻ em.
  • Theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo ở giai đoạn dễ chuyển nặng.
  • Thực hiện các biện pháp phòng bệnh: diệt lăng quăng, bọ gậy, đậy kín dụng cụ chứa nước, ngủ mùng cả ngày lẫn đêm.

Ngành y tế kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

