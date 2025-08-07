Quyết định sai lầm suýt cướp đi mạng sống người mẹ

Mang thai 5 tháng, người phụ nữ dùng thuốc phá thai mua trên mạng, tự xử lý khi thai sảy và cố gắng chăm sóc tại nhà. Bánh nhau không bong khiến chị nguy kịch vì băng huyết.

Bệnh nhân nữ nguy kịch sau khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu thành công một trường hợp nguy kịch sau khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà.

Trước đó, bệnh nhân đang thai khoảng 5 tháng, tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng để sử dụng tại nhà. Sau khi thai nhi bị sẩy, bánh nhau không bong, thay vì đến cơ sở y tế, người này đã tự cắt dây rốn và cố gắng tự chăm sóc. Hậu quả là bệnh nhân rơi vào tình trạng xuất huyết ồ ạt, ngưng tim, ngưng thở và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận tín hiệu "báo động đỏ" liên viện từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, ê-kíp Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ do bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Liêm, Phó giám đốc bệnh viện, trực tiếp chỉ đạo, đã khẩn trương phối hợp cấp cứu. Bệnh nhân được lấy nhau sót, đặt bóng chèn tử cung để cầm máu và may mắn giữ được mạng sống.

Bác sĩ Liêm cho biết việc tự ý phá thai bằng thuốc không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm. Thuốc có thể là hàng giả, kém chất lượng. Việc dùng không đúng liều, sai thời điểm hoặc không có giám sát y tế có thể dẫn đến băng huyết, nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản, thậm chí tử vong.

Thống kê từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho thấy thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận không ít ca biến chứng nghiêm trọng do phá thai không an toàn. Nhiều bệnh nhân tự ý dùng thuốc hoặc thực hiện thủ thuật tại các cơ sở không được cấp phép.

Các bác sĩ khuyến cáo khi mang thai ngoài ý muốn, phụ nữ cần tìm đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và thực hiện đình chỉ thai kỳ an toàn theo đúng quy định pháp luật. Đây là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng và khả năng sinh sản sau này.