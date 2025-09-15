Rắn độc tấn công, nhiều người nhập viện cấp cứu

Một phụ nữ bị rắn hổ mang cắn khi làm vườn, nguy kịch, phải truyền huyết thanh và cắt lọc mô hoại tử.

Khi bị rắn độc cắn, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Ảnh: Thai National Park.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận liên tiếp hai trường hợp người dân bị rắn độc cắn.

Trường hợp thứ nhất là chị H.T.H. (40 tuổi, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay khi đang làm vườn. Sau khi sơ cứu tại một số cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tỉnh táo nhưng da niêm mạc nhợt, vùng bị cắn sưng nề, hoại tử mô mềm, phổi thông khí kém, bụng chướng nhẹ, tiểu ít và có dấu hiệu nhiễm trùng.

Các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm độc do rắn hổ mang cắn, tiến hành truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc, kháng sinh, SAT phòng uốn ván và hồi sức tích cực. Khi tình trạng ổn định, chị H. được phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương để ngăn hoại tử lan rộng, giữ lại chức năng bàn tay. Sau điều trị, vết thương khô sạch, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Hổ mang là loài rắn độc thường gặp ở Việt Nam. Nọc của chúng chứa các enzyme và polypeptide gây tổn thương mô, sưng nề, hoại tử, đồng thời có độc tố thần kinh hậu synap (loại alpha) gây liệt cơ.

Một số trường hợp nặng có thể tử vong sớm do suy hô hấp, tuy nhiên tổn thương thường thấy nhất vẫn là sưng nề và hoại tử tại chỗ. Hoại tử tiến triển rất nhanh sau khi bị cắn, có thể dẫn tới biến chứng nặng nề, thậm chí mất một phần cơ thể hoặc tàn phế.

Trường hợp thứ hai là ông N.T.B. (61 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) bị rắn lục cắn trong lúc đi hái măng. Ban đầu, ông tự đắp thuốc nam nhưng vết thương ngày càng sưng phù, đau lan lên cẳng tay nên phải nhập viện.

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu. Ông B. được truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục kết hợp điều trị nội khoa, sau đó sức khỏe cải thiện, các chỉ số xét nghiệm dần trở lại bình thường và đã ra viện.

Bác sĩ Dương Đức Ngọc, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết rắn lục là loài rắn độc thường sống trên cây hoặc dưới đất ở vùng núi. Nọc độc của chúng có độc tính rất mạnh, có thể đe dọa tính mạng nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời.

Khi bị rắn lục cắn, bệnh nhân có nguy cơ rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí chảy máu não. Trường hợp bệnh nhân N.T.B. may mắn được truyền huyết thanh kháng nọc và điều trị tích cực ngay từ đầu nên đã hồi phục nhanh chóng, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Từ thực tế này, bác sĩ Ngọc khuyến cáo người dân khi làm việc ở khu vực rừng núi, đồi dốc cần mặc quần áo kín, trang bị bảo hộ và nếu chẳng may bị rắn cắn thì phải đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Người dân cũng cần ghi nhớ một số nguyên tắc sơ cứu:

Giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để nọc độc không lan nhanh.

Cố định chi bị cắn, giữ vị trí thấp hơn tim.

Không rạch da, không hút nọc, không đắp lá cây.

Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm nhất có thể.

Nếu có điều kiện, nên ghi nhớ hoặc chụp lại con rắn để bác sĩ xác định loài và chỉ định loại huyết thanh phù hợp.