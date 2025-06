Rao bán ôtô 'thanh lý hải quan' giá rẻ giật mình và đường dây lừa đảo

Công an Lai Châu cử đoàn công tác sang phối hợp với cơ quan chức năng của Campuchia để triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, góp phần giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại.

Chuyên án bắt nguồn từ đơn tố giác của ông Nguyễn Văn P (50 tuổi, trú tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) về việc mất hơn 200 triệu đồng khi mua xe trên mạng xã hội.

Chiếc bẫy hoàn hảo

Cụ thể, ngày 3/6/2024, ông P thấy tài khoản Facebook "Nam miền trung 666" giới thiệu bán ôtô thanh lý hải quan. Do đang có nhu cầu, ông P đã hỏi thông tin về chiếc xe Ford Everest đời 2023. Sau đó, tài khoản Facebook "Nam Miền trung 666" đã gửi hình ảnh và báo giá xe là 266,7 triệu đồng.

Những trao đổi về sau khiến ông P hoàn toàn tin tưởng khi tài khoản này gửi các thông tin về doanh nghiệp của anh ta gồm: Địa chỉ công ty, hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net.

Đối tượng Dương Văn Thạnh tại cơ quan công an.

Để kiểm tra tính xác thực, ông P đã vào website xem thông tin, đồng thời cũng tìm kiếm trên google thấy có tên công ty “Nam Miền Trung” đúng địa chỉ như tài khoản Facebook kia cung cấp, nên đã tin tưởng và đặt mua chiếc xe Ford Everest “thanh lý hải quan” với giá 266,7 triệu đồng.

Tài khoản "Nam Miền trung 666" yêu cầu ông P chuyển 200 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản này có gửi lại cho ông P hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho; biên lai thu tiền; hợp đồng mua bán xe ô tô; hình ảnh của ôtô.

Tiếp theo, có người xưng là Phó trưởng Phòng Tài chính, nhân viên giao xe, nhân viên phòng kinh doanh và tài khoản tên “Minh Đức” có gọi điện, nhắn tin cho ông P yêu cầu chuyển nốt tiền mới giao xe. Cảm thấy mình đã bị các đối tượng này lừa đảo nên ngày 11-6-2024, ông P đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Đột kích hang ổ lừa đảo từ bên kia biên giới

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức nên đã giao các phòng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông P là Dương Văn Thạnh (SN 1986, trú thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang hoạt động tại Campuchia.

Ngày 12/9/2024, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ được Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, trong các ngày từ 17/9 đến 20/10/2024, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh.

Tại cơ quan công an, Thạnh khai đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2025 để làm thuê tại biệt khu Venus (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng). Tại đây, Thạnh được phân công làm Nhóm trưởng, chuyên điều hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Nhóm này dùng thủ đoạn bán ôtô của cơ quan hải quan thanh lý để đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân và lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều người Việt Nam. Trong thời gian làm việc cho các đối tượng lừa đảo tại Campuchia, Thạnh được trả công 16.300 USD .

12 đối tượng bị bắt giữ tại Campuchia

Quyết tâm triệt phá tận gốc đường dây này, Công an tỉnh Lai Châu đã lập đoàn công tác do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, làm trưởng đoàn, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) truy bắt các đối tượng trong chuyên án. Tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu ra nước ngoài thực hiện việc truy bắt các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với không ít khó khăn, vất vả.

"Khó khăn lớn nhất đối với Ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Venus 2 một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với “luật lệ” riêng, muốn vào được phải có giấy tờ chứng minh công việc tại đây. Hơn nữa, khu vực này có hàng nghìn người sinh sống và làm việc, khiến việc xác định chính xác vị trí của các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn. Thêm vào đó, lực lượng bảo vệ được thuê để canh gác mỗi tòa nhà sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn", Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ.

Rất nhiều phiên họp đã diễn ra giữa Công an tỉnh Lai Châu và lực lượng chức năng Campuchia để thống nhất kế hoạch đánh án. 5h ngày 11/12/2024, lực lượng công an 2 nước tiến thẳng đến thành phố Bavet. 8h, các lực lượng nhanh chóng theo tổ, đội đã được phân công trước ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn, hướng về khu Venus 2.

Ngay khi mục tiêu tòa cao ốc, nơi tổ chức lừa đảo đặt trụ sở được xác định, ám hiệu phá án phát đi. Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, đột kích vào Phòng 6-808 khu Venus 2. Mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Sau hơn 5 giờ đồng hồ truy bắt, các đối tượng chủ mưu và cầm đầu cùng nhiều nhân viên người Việt đã sa lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ hàng chục quyển hộ chiếu, máy tính, điện thoại và hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ cùng nhiều công cụ, tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Ngày 29/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã phát thông báo tìm bị hại trên Fanpage chính thức của đơn vị là "Công an tỉnh Lai Châu" và các phương tiện truyền thông đại chúng. Qua đó, nhiều người từng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này kịp thời gửi đơn tố giác, đồng thời cung cấp các nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Tháng 2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lường Thị Kim (SN 1998, trú thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nâng số người bị bắt giữ, khởi tố trong đường dây này lên 18 người.

Cảnh giác trước những món hàng giá rẻ

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, các đối tượng trong đường dây đã xây dựng kịch bản lừa đảo bài bản từ Campuchia. Trong vụ việc của ông P, có 4 đối tượng cùng tham gia, phân vai cụ thể. Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý nhất là các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo ra video giả mạo bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

Trong video này, chúng dàn dựng nội dung Công ty Nam Miền Trung - Ninh Thuận trúng đấu giá lô xe nhập lậu và được cơ quan hải quan bán thanh lý với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Video được phát tán rộng rãi trên nhiều nền tảng, kết hợp với các tài liệu giả mạo như giấy phép kinh doanh, hợp đồng đấu giá, khiến hàng trăm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền mua xe.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đại diện Ban Chuyên án nhấn mạnh, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng triệt để sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là AI để giả mạo thông tin nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân. Điều này gây khó khăn lớn cho công tác điều tra và làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Kết thúc chuyên án, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt 18 nghi phạm, thu giữ 4 máy tính, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan, đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, 3 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng. Công an tỉnh Lai Châu đang xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền hơn 100 tỷ đồng , bước đầu đã làm rõ các đối tượng chiếm đoạt được gần 4 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố.

Kết quả đấu tranh chuyên án là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an trong việc kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và còn là lời cảnh báo với cộng đồng về các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại.