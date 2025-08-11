'Raptor Trung Quốc' xuất hiện, có cả bản hybrid cắm sạc

Chiếc Raptor địa hình mới vừa xuất hiện tại Trung Quốc, nhưng không đến từ Ford.

Great Wall Motor (GWM) xác nhận mẫu SUV địa hình Haval Raptor PHEV 2026 sẽ chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 19/8. Phiên bản mới chủ yếu thay đổi thiết kế ngoại thất, trang bị công nghệ Hi4 thế hệ thứ hai của GWM và bổ sung pin lithium ternary dung lượng 35,43 kWh.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.800 x 1.950 x 1.843 mm, trục cơ sở 2.738 mm.

Nhìn từ đầu xe, Raptor mới được thay đổi một số chi tiết. cụm đèn tròn được thay bằng đèn vuông giống bản ICE. Tay nắm cửa truyền thống vẫn được giữ nguyên. Ở đuôi xe, logo trên lốp dự phòng đổi từ “HAVAL” sang “GWM”, đèn hậu thiết kế hình chữ nhật mới.

Nội thất của mẫu xe mới có thiết kế khá tương tự bản chạy xăng tiền nhiệm. Một số trang bị quen thuộc có thể kể đến như vô-lăng 2 chấu kèm lẫy chuyển số, đồng hồ LCD toàn phần 12,3 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch chạy hệ điều hành Coffee OS 3.

Xe được giữ nguyên các phiên bản chạy xăng, bổ sung tùy chọn PHEV. Ảnh: Haval.

Phiên bản PHEV của Haval Raptor được trang bị động cơ plug-in hybrid Hi4 thế hệ mới gồm động cơ xăng 1.5T và 2 motor điện, cho công suất tổng hợp đạt 443 mã lực, mô men xoắn 750 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây.

Bộ pin LFP dưới sàn xe có 2 tùy chọn dung lượng là 18,74 hoặc 27,54 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện lần lượt là 102-145 km/lần sạc. Ngoài ra, GWM cung cấp thêm bản pin ternary 35,43 kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện mỗi lần sạc lên mức 200 km.

Haval Raptor PHEV hiện tại có giá từ 165.800 đến 192.800 NDT (23.100 – 26.800 USD ). Ngoài ra, bản máy xăng (ICE) cũng đang được bán với giá từ 156.900-166.900 NDT (21.800- 23.200 USD ).