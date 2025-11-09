Rau răm có thật sự gây yếu sinh lý?

Từ lâu, nhiều người tin rằng đàn ông ăn rau răm sẽ yếu sinh lý. Tuy nhiên, các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy đây chỉ là hiểu lầm phổ biến, không có cơ sở khoa học.

Rau răm không gây yếu sinh lý như lời truyền miệng. Ảnh: Shutterstock.

Rau răm là gia vị quen thuộc trong bữa ăn Việt, đặc biệt khi ăn cùng trứng vịt lộn hay hột vịt muối. Nhưng đi cùng sự phổ biến ấy là lời đồn truyền miệng “Đàn ông ăn rau răm nhiều sẽ yếu sinh lý”. Không ít người vì thế e dè, thậm chí tránh hẳn món mình yêu thích.

Theo BS.TS Trà Anh Duy, tu nghiệp tại Viện Đại học California (Irvine, Mỹ), thành viên Hội Y học giới tính Thế giới (ISSM), rau răm (tên khoa học Persicaria odorata) có vị cay, tính ấm, được dùng trong y học cổ truyền để kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, sát khuẩn và chống viêm. Vì có tính “ấm”, dân gian cho rằng ăn nhiều dễ “nóng trong”, “hao tinh”, từ đó dẫn đến quan niệm làm giảm sinh lý nam.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại cho thấy rau răm chứa flavonoid và tinh dầu có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm nhẹ, không gây ảnh hưởng đến hormone sinh dục ở người.

Bác sĩ Duy cho hay yếu sinh lý ở nam giới có thể do nhiều nguyên nhân như rối loạn hormone, stress, thiếu ngủ, lười vận động hoặc bệnh lý mạch máu.

"Rau răm không làm yếu sinh lý, chính lối sống mới là thủ phạm", bác sĩ Duy khẳng định.

Một trường hợp điển hình là anh P. (34 tuổi, nhân viên văn phòng) đến khám vì giảm ham muốn, ít cương buổi sáng. Anh lo do ăn rau răm nhiều. Nhưng xét nghiệm cho thấy hormone sinh dục hoàn toàn bình thường, chỉ có cortisol tăng nhẹ do căng thẳng và thiếu ngủ. Sau 4 tuần nghỉ ngơi, sinh lý trở lại bình thường.

Trong văn hóa Á Đông, quan niệm âm - dương ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn thực phẩm. Món “làm mát”, “làm yếu” dễ bị quy chụp ảnh hưởng sinh lý. Rau răm có vị cay, ấm, dễ gây khô miệng khi ăn nhiều, bị xem là “hao tinh”. Thực tế, đó chỉ là phản ứng tạm thời, không liên quan nội tiết.

Nếu dùng ở mức 5-10 g mỗi bữa, rau răm không ảnh hưởng đến hormone nam giới. Ngược lại, các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, kaempferol trong rau răm giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, yếu tố làm giảm testosterone.

Hiệu ứng tâm lý có thể khiến người ăn rau răm thật sự “thấy yếu”. Đây gọi là hiệu ứng nocebo, khi con người tin rằng một yếu tố có hại, họ có thể xuất hiện triệu chứng thật dù cơ thể hoàn toàn bình thường.

Rau răm là loại rau gia vị, nên chỉ nên dùng 10-20 g mỗi lần, tối đa 3-4 lần/tuần. Người có cơ địa nhiệt, viêm loét dạ dày hoặc phụ nữ mang thai cần hạn chế vì có thể gây kích thích co bóp tử cung nhẹ.

Với người khỏe mạnh, rau răm không chỉ giúp tăng hương vị, giảm tanh mà còn có tác dụng kháng khuẩn và bảo vệ gan.