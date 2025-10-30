Realme 15 series cùng người trẻ hết mình ban ngày, tận hưởng ban đêm

Trong nhịp sống hiện đại, thế hệ Gen Z đang định nghĩa lại cách họ sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Khác với thế hệ trước thường gắn thành công với thăng tiến và danh vọng, Gen Z lại hướng tới định nghĩa mới: Thành công là được sống đúng với mình, cân bằng giữa đam mê, sức khỏe và trải nghiệm. Theo khảo sát của Anphabe, 72% Gen Z Việt Nam mong muốn đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ làm việc chăm chỉ, nhưng cũng biết cách tận hưởng và cân bằng.

Buổi sáng, họ là những người trẻ năng động - học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo nội dung. Buổi tối, họ là những cá thể phóng khoáng - hòa mình trong nhịp sống sôi động của thành phố, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các sự kiện.

Thế hệ sống đa nhịp

Không khó để nhận ra Gen Z chính là thế hệ đa nhịp khi luôn vận động giữa 2 thế giới song song: Lý trí và cảm xúc, công việc và tận hưởng. Buổi sáng, họ dồn toàn lực cho những mục tiêu học tập, phát triển nghề nghiệp hay sáng tạo nội dung cá nhân. Họ có thể vừa tham gia lớp học online, vừa dựng video trên điện thoại, rồi tranh thủ livestream hoặc làm việc tự do. Tốc độ, hiệu năng và tính linh hoạt của công nghệ trở thành yếu tố sống còn giúp họ làm chủ guồng quay.

Gen Z cố gắng vào ban ngày nhưng vẫn hết mình khi đêm xuống.

Đó cũng là lý do realme 15 series ra đời và trở thành đối tác thực thụ của người trẻ. Với chip Snapdragon 7 Gen 4, pin siêu lớn 7.000 mAh kết hợp cùng sạc nhanh SuperVOOC 80 W, realme 15 series giúp người dùng có thể thoải mái làm việc, học tập, sáng tạo và giải trí cả ngày mà không lo gián đoạn.

Cấu hình mạnh cùng viên pin dung lượng 7.000 mAh giúp realme 15 series đồng hành cùng người trẻ cả ngày.

Màn hình AMOLED 144 Hz với độ sáng tối đa 6.500 nit không chỉ hiển thị sắc nét, mà còn thích ứng hoàn hảo với mọi điều kiện ánh sáng - từ buổi trưa ngoài trời rực nắng đến buổi tối ngập tràn sắc đèn. Với họ, điện thoại là “cánh tay” mở rộng, nơi công nghệ hòa vào nhịp sống, giúp mọi thứ trở nên liền mạch và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Ghi lại trọn vẹn nhịp sống về đêm

Buổi tối cũng là lúc Gen Z tiếp tục thể hiện mình nhưng theo cách rất riêng. Realme hiểu rằng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi trẻ thường diễn ra vào lúc ấy - khi ánh sáng yếu, nhưng cảm xúc lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Bởi vậy, realme 15 series được tối ưu đặc biệt cho nhiếp ảnh đêm với cụm camera AI 50 MP, đèn flash kép tông nóng và lạnh, cùng chế độ AI tiệc đêm (AI party mode).

Camera trước và sau của realme 15 series đều sở hữu độ phân giải 50 MP giúp góc chụp trở nên sắc nét.

Hệ thống đèn flash kép thông minh giúp trợ sáng và cân bằng giữa ánh sáng ấm và lạnh, tái hiện màu da và bối cảnh tự nhiên. Trong khi đó, chế độ AI tiệc đêm sử dụng thuật toán nhận diện cảnh vật và ánh sáng phức tạp để tái tạo bầu không khí sống động - từ ánh đèn neon ngoài phố đến nụ cười rạng rỡ giữa buổi tiệc.

Realme 15 series sở hữu bộ trang bị được tối ưu tối đa cho các bức ảnh đêm.

Với realme 15 series, người trẻ không chỉ chụp ảnh, họ đang lưu giữ lại toàn bộ cảm xúc. Đó là khi công nghệ trở thành một phần của ký ức, giúp mỗi bức ảnh kể lại câu chuyện rất chân thực của chính họ.

Công nghệ hòa cùng nhịp sống trẻ

Realme Watch 5 giúp Gen Z quản lý nhịp sống bận rộn mà vẫn khỏe mạnh, cân bằng. Với thời lượng pin 14 ngày, khả năng theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, SpO2 cùng hơn 100 chế độ luyện tập, chiếc đồng hồ giúp người trẻ hiểu rõ cơ thể để duy trì năng lượng trong cả ngày dài.

Realme Watch giúp Gen Z quản lý nhịp sống bận rộn mà vẫn khỏe mạnh, cân bằng.

Khi kết nối với realme 15 series qua realme Link, đồng hồ và điện thoại trở thành một hệ sinh thái liền mạch. Đó là khi công nghệ phục vụ cuộc sống một cách thông minh, tự nhiên và không gián đoạn. Khi đó, người trẻ có thể thoải mái sống hết mình, mà vẫn luôn kết nối và được công nghệ hỗ trợ trong từng khoảnh khắc.

Từ ban ngày năng động đến đêm đầy cảm xúc, realme không chỉ mang đến sản phẩm, mà mang đến một phong cách sống - nơi công nghệ không tách rời con người, mà cùng hòa nhịp với cảm xúc, năng lượng và tinh thần chân thực của thế hệ trẻ hôm nay.