'Rented In Finland' - chuyến phiêu lưu của 4 chàng trai thành thị

Bộ tứ diễn viên Hàn Quốc Cha Eun Woo, Kwak Dong Yeon, Lee Dong Hwi và Lee Je Hoon sẽ đưa khán giả khám phá Phần Lan trong chương trình truyền hình tạp kỹ “Rented In Finland”.

Rented In Finland (tựa tiếng Việt: Lạc lối ở Phần Lan) là chương trình tạp kỹ mới nhất được nhà đài tvN công bố vào đầu tháng 10 vừa qua. Bốn thành viên đồng hành với khán giả xuyên suốt chương trình cũng chính là những ngôi sao trong làng giải trí của xứ sở kim chi: Cha Eun Woo, Kwak Dong Yeon, Lee Dong Hwi và Lee Je Hoon. Nét quyến rũ cùng sự hài hước của bốn mỹ nam sẽ mang đến cho khán giả một chương trình đáng nhớ.

Thử thách chưa từng có

Bắt đầu hành trình Rented In Finland, bộ tứ sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với Lapland, vùng đất nằm ở phía bắc của Phần Lan và được biết đến là quê hương của ông già Noel. Đại diện nhà sản xuất Lee Se-young cho biết:“Nơi đây sẽ mang đến cho các nghệ sĩ và khán giả nhiều niềm vui với cuộc sống cộng đồng khác biệt mà khách du lịch chưa từng trải nghiệm, chẳng hạn như việc giao lưu với người dân địa phương và hỗ trợ những người hàng xóm tại nơi họ sống".

4 ngôi sao tham gia hành trình Rented In Finland.

Chưa dừng lại ở đó, chuyến đi của các nghệ sĩ sẽ thêm phần thử thách khi điểm dừng chân của họ sẽ không có điện, Internet và cả đồng hồ. Các chàng trai sẽ dành trọn vẹn thời gian trong ngày để thích nghi với cuộc sống và thiên nhiên ở vùng đất mới. Theo loạt hình ảnh mới nhất được nhà sản xuất công bố, dàn cast của chương trình lần đầu tiên trải nghiệm việc cho tuần lộc ăn, bổ củi và cả cưỡi ngựa dưới nước.

4 ngôi sao sẽ dành thời gian khám phá vùng đất mới trong bối cảnh điểm dừng chân của họ không có điện, Internet và cả đồng hồ.

Cuộc phiêu lưu của “4 chàng ngự lâm”

Trong khi Lee Je Hoon và Lee Dong Hwi là 2 diễn viên kỳ cựu với thế hệ 8X thì Cha Eun Woo và Kwak Dong Yeon thuộc thế hệ cuối 9X. Sự khác biệt thế hệ liệu họ có trở thành rào cản hay sẽ là động lực giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tập thể nơi xứ người? Khả năng hòa hợp và cách giao tiếp giữa các thành viên dàn cast cũng là điều khiến khán giả mong đợi khi theo dõi Rented In Finland.

Bên cạnh ngoại hình bắt mắt, nụ cười thu hút cùng giọng nói ấn tượng, Lee Je Hoon luôn biết cách khiến mình trở nên mới mẻ và thú vị qua những vai diễn. Khán giả có thể nhận thấy nam diễn viên liên tục biến hóa qua các hình tượng, từ lạnh lùng, kiệm lời trong Taxi Driver 2, Bleak Night và The Front Line… cho đến vui tươi, nhí nhảnh trong Architecture 101 hay I Can Speak… Khả năng biến hóa và thích nghi của anh chàng sẽ tiếp tục được kỳ vọng khi trở thành anh cả trong chuyến đi đến Phần Lan lần này.

Về phần Lee Dong Hwi, không theo đuổi hình tượng nam thần, ngôi sao Reply 1988 thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm. Anh được khán giả cùng giới chuyên môn đánh giá cao qua nhiều vai diễn khác nhau. Từng hợp tác với Lee Je Hoon trong Chief Detective 1958, bộ đôi “song Lee” hứa hẹn sẽ có màn kết hợp ăn ý tại nước bạn.

Những phút giây thư giãn với bộ tứ diễn viên nổi tiếng đang chờ đón khán giả tại Rented In Finland.

Cha Eun Woo có thể nói là một nghệ sĩ đa năng khi không chỉ hát hay, chơi nhạc cụ giỏi, tên tuổi của anh chàng còn gắn với nhiều tựa phim nổi tiếng như Gangnam Beauty, True Beauty, A Good Day To Be A Dog hay Island… Bài toán đặc biệt mà Rented In Finland đưa ra hứa hẹn sẽ là thử thách dành cho chàng trai ngọt ngào và điềm đạm như Eun Woo.

Thành viên cuối cùng thực hiện thử thách tại Phần Lan là Kwak Dong Yeon. Tuy thường xuyên hóa thân thành những nhân vật không đen đủi thì cũng khờ khạo, khả năng diễn xuất lẫn “nét duyên nghề” của Kwak Dong Yeon đều tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Cùng tuổi và từng làm bạn diễn với Choi Eun Woo trong Gangnam Beauty là điều kiện khá thuận lợi để tài tử họ Kwak hòa nhập vào bộ tứ.

Xét về format, Rented In Finland có phần giống với Family Outing khi các nghệ sĩ cùng nhau chung sống, thích nghi với môi trường mới và vượt qua thử thách của chương trình. Tuy nhiên bộ tứ trong Rented In Finland sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải làm quen với thiên nhiên và nền văn hóa hoàn toàn mới lạ tại một quốc gia châu Âu. Theo dõi chương trình, khán giả sẽ cùng dàn cast khám phá nhiều điều thú vị về đất nước hạnh phúc nhất thế giới.