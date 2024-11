Resort duy nhất tại Việt Nam lọt top 'nên đến' dịp Giáng sinh

Lonely Planet gợi ý Alma Resort Cam Ranh là điểm nghỉ dưỡng phù hợp dành cho du khách trong và ngoài nước vào mùa Giáng sinh năm nay.

Việt Nam có một đại diện lọt danh sách khách sạn và khu nghỉ dưỡng lý tưởng cho mùa Giáng sinh 2024. Ảnh: @almaresortcamranh.

Là cẩm nang du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới, Lonely Planet chuyên gợi ý những điểm đến và hoạt động trải nghiệm cho hàng triệu độc giả vào từng mùa lễ hội trong năm.

Trong bài gợi ý về điểm đến đón Giáng sinh xuất bản ngày 25/11, Lonely Planet giới thiệu 12 khách sạn và khu nghỉ dưỡng phù hợp nhất trên thế giới cho mùa lễ hội năm nay. Khách sạn duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách là Alma Resort Cam Ranh.

Nhà báo Natasha Bazika từ chuyên trang trên cho rằng du khách có thể đã sai lầm nếu nghĩ Việt Nam không phải là điểm đến cho dịp Giáng sinh. Khu nghỉ dưỡng rộng 30 ha trên bờ biển miền Trung của Việt Nam sẽ mang đến mùa lễ hội cuối năm bất ngờ cho du khách, từ ngôi nhà bánh gừng khổng lồ đến bộ lịch mùa vọng kích thước lớn.

Không khí Giáng sinh tràn ngập điểm nghỉ dưỡng. Ảnh: @almaresortcamranh.

Giới thiệu về những trải nghiệm Giáng sinh tại đây, tác giả mô tả về ngôi nhà bánh gừng được làm từ 232 kg bột thành 800 tấm gạch ốp tường, 1.200 tấm ngói lợp, và 40 kg gạch chỉ. Khu nghỉ dưỡng còn tổ chức chợ Giáng sinh với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản vật địa phương.

Khu vui chơi trẻ em được trưng bày những tấm thiệp Giáng sinh thủ công do chính tay các em ở trại trẻ mồ côi địa phương làm. Số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ cho các em ở trại trẻ mồ côi.

Khách sạn Gleneagles Perthshire 100 tuổi của Anh. Ảnh: The Gleneagles Hotel.

Ngoài ra, khách sạn dát vàng 5 sao The Plaza (New York, Mỹ), Gleneagles Perthshire 100 tuổi (Anh Quốc), hay cơ sở Paws Up Montana Greenough, (Montana, Mỹ), Four Seasons Resort Maldives ở Maldives... cũng nằm trong danh sách gợi ý trên.

Điểm chung của các cơ sở lưu trú này là hạng phòng cao cấp tại địa phương, sở hữu diện tích rộng, thông thoáng, một số điểm nằm tách biệt với đô thị nhằm mang đến cho du khách không khí trong lành, nội thất chất lượng, đặc biệt là cung cấp hoạt động thể thao ngoài trời chẳng hạn golf, bắn súng, trekking...