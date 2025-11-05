Rich kid Chloe Nguyễn được cầu hôn

Tối 4/11, Chloe Nguyễn gây chú ý khi đăng ảnh được bạn trai Phạm Minh Trí cầu hôn lãng mạn tại Kyoto, Nhật Bản.

Chloe Nguyễn - nữ beauty blogger nổi tiếng với hơn 760.000 người theo dõi trên Instagram - đăng tải khoảnh khắc được bạn trai Phạm Minh Trí (nickname Zim) cầu hôn tại Kyoto, Nhật Bản.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Chloe Nguyễn rạng rỡ đứng trên cây cầu gỗ nhỏ bắc qua mặt hồ phẳng lặng, phía xa là cầu vồng vắt ngang bầu trời. Zim quỳ gối trao nhẫn cầu hôn trong khoảnh khắc lãng mạn.

Cô viết ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "OMG, I’m finally using this emoji" (tạm dịch: Không thể tin được, cuối cùng tôi cũng được dùng emoji này), kèm theo biểu tượng nhẫn cầu hôn.

Bạn trai cô cũng đăng tải khoảnh khắc đặc biệt kèm dòng chia sẻ dí dỏm: "Sau rất nhiều email lên kế hoạch và tin nhắn bí mật, xin thông báo là Zim đã hỏi vợ thành công ạ".

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng. YouTuber Trinh Phạm bình luận: "Chúc mừng hai đứa nha", trong khi fashionista Châu Bùi viết: "Chúc mừng bạn iu". Á hậu Thảo Nhi Lê cũng không quên gửi lời chúc bằng tiếng Anh: "Congrats you two sweeties!" (tạm dịch: Chúc mừng 2 bé).

Chloe Nguyễn được bạn trai Phạm Minh Trí cầu hôn.

Trên phần Story, Chloe chia sẻ thêm video sau khoảnh khắc cầu hôn và gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã chung vui cùng Chloe và anh Zim".

Chloe Nguyễn, tên thật Nguyễn Cao Quỳnh Anh (sinh năm 1997), là con gái doanh nhân Nguyễn Cao Trí. Cô từng là sinh viên ngành Kinh tế & Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam. Cô bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung từ năm 2015, chọn hướng đi riêng với các video về làm đẹp, phong cách sống và thời trang.

Nhờ cách nói chuyện tự nhiên, gu thẩm mỹ tinh tế, Chloe nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn tin tưởng hợp tác.

Ngoài lĩnh vực làm đẹp, Chloe còn mở rộng sang nội dung về du lịch, thời trang, lifestyle, và thường chia sẻ về các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Chanel, Prada, Louis Vuitton hay Hermès.