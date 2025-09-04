Rich kid 'đốt tiền' cho đám cưới gây choáng bậc nhất năm 2025

Với loạt video gây sốt trước thềm hôn lễ, "nữ hoàng RichTok" Becca Bloom đã biến đám cưới bên hồ Como thành sự kiện triệu người theo dõi.

Rebecca Ma tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất mạng xã hội.

Rebecca Ma, được biết đến với tên Becca Bloom trên TikTok và Instagram, đã thu hút hơn 4 triệu người theo dõi bằng loạt bài đăng về đám cưới xa hoa tại hồ Como (Italy). Hôn lễ diễn ra tại một biệt thự độc quyền, với chi phí thuê địa điểm từ 100.000 đến 150.000 USD , theo lời cô chia sẻ.

Ngôi sao TikTok này chính thức ghi danh vào “bảng vàng” những đám cưới đình đám mùa hè 2025, với một lễ cưới nhiều ngày tại hồ Como, được Vogue đăng tải chi tiết. Hôn lễ của cô góp mặt trong loạt sự kiện xa hoa nhất năm, từ đám cưới ở Venice của Jeff Bezos và Lauren Sánchez, đến lễ cưới quy tụ sao tại Hamptons của Alex Soros và Huma Abedin, hay đám cưới ở vùng quê nước Anh của Eve Jobs và Harry Charles.

Điểm khác biệt là thay vì giữ kín như giới thượng lưu, các influencer lại đưa hàng triệu người theo dõi cùng đồng hành, từ khâu chuẩn bị đến khoảnh khắc lễ cưới. Nhiều người gọi đây là “đám cưới hoàng gia kiểu mới”.

"Nữ hoàng RichTok"

Becca Bloom, 27 tuổi, tên thật là Rebecca Ma, theo The Wall Street Journal, chỉ bắt đầu đăng TikTok từ tháng 1/2025 và hiện có hơn 4 triệu người theo dõi cùng gần 2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Biệt danh “Nữ hoàng RichTok” đến từ việc cô thường xuyên chia sẻ nội dung gắn liền với xa xỉ phẩm. Một nhà sáng tạo nhận xét: “Khán giả xem cô ấy như hình mẫu ‘nhà giàu nhưng sống đúng chất giàu’”.

Theo The Journal, cha mẹ cô sáng lập Camelot Information Systems - công ty dịch vụ CNTT có trụ sở chính tại Trung Quốc. Cô từng kinh doanh từ thời thiếu niên, học phổ thông tại Atherton (California) và tốt nghiệp Đại học Nam California, hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Hình ảnh Rebecca Ma và chồng tại đám cưới ở Italy.

Trên mạng xã hội, Ma thường quay cảnh mở hộp Hermès, Dior, Chanel, Bulgari; mua sắm tại Van Cleef & Arpels; chuẩn bị đi sự kiện thảm đỏ; hay bày bữa sáng trứng cá muối cho… mèo. Cô từng chia sẻ túi Birkin và cả lời khuyên hẹn hò. Trong đó, nội dung về đám cưới nhận được quan tâm lớn nhất.

Trước ngày cưới, cô liên tục đăng video về địa điểm, trang trí, thiệp mời, váy cưới thử, chuyến mua giày ở Paris và những món quà xa xỉ trong “cây cưới”. Cô cũng kể về màn cầu hôn tại Positano (Italy) năm 2023 do bạn trai David Pownall - một nhân viên công nghệ - dàn dựng.

Trong nhiều tháng, người hâm mộ mong ngóng ngày trọng đại. Nhiều người hỏi liệu cô có livestream đám cưới hay không. Sau ngày tổ chức, cô giữ bí mật cho đến khi Vogue tung bộ ảnh độc quyền kèm video TikTok, khiến khán giả vỡ òa.

Theo Vogue, Ma và Pownall tổ chức hôn lễ ngày 28/8 tại Villa Balbiano - biệt thự tư nhân nổi tiếng bên hồ Como.

Cô dâu diện váy cưới Oscar de la Renta thiết kế riêng, thêu hoa mẫu đơn cắt laser, kết hợp trang sức cao cấp Van Cleef & Arpels Folie des Prés (có món trị giá hơn 400.000 USD ). Ảnh cưới do nhiếp ảnh gia Jose Villa - người vừa chụp lễ cưới Demi Lovato - thực hiện.

Federica Beni, wedding planner tại Italy, cho biết hồ Como là “biểu tượng xa hoa”, nơi từng chứng kiến đám cưới của John Legend - Chrissy Teigen và cũng là nơi George Clooney sở hữu biệt thự. Theo Ma, giá thuê Villa Balbiano trong ba ngày hai đêm là 100.000- 150.000 USD . Cộng thêm hoa tươi từ nhà thiết kế Larry Walshe, nhiếp ảnh gia và bộ sưu tập váy, trang sức, Beni ước tính tổng chi phí có thể chạm 3- 4 triệu USD .

Bà lưu ý rằng dịch vụ cưới ở hồ Como thường đắt hơn 30-50% so với các vùng khác của Italy.

Hôn lễ của Rebecca Ma được so sánh với đám cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos.

Mạng xã hội thay đổi cách làm đám cưới

Theo Michelle Rago - nhà sáng lập công ty tổ chức tiệc cưới xa hoa tại Mỹ - mạng xã hội đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới cưới hỏi: “Ngày trước, khi đính hôn, bạn sẽ mua cả chồng tạp chí cưới. Giờ thì chỉ cần lướt mạng xem người khác tổ chức thế nào”.

Trong ngành hơn 30 năm, bà cho biết hiếm có đám cưới nào bây giờ thiếu đội stylist, trang điểm, chụp ảnh phong cách thời trang. Ngay cả kế hoạch nội dung đăng tải sau đám cưới cũng được tính kỹ, thường có video một phút đăng ngay sáng hôm sau cùng loạt ảnh đã duyệt trước.

Nhiều cặp đôi chọn địa điểm cưới vì từng thấy trên mạng, hoặc thay vì dựng photobooth đơn giản thì biến không gian thành “điểm check-in hoành tráng”.

Theo Vogue, đám cưới hồ Como chỉ là khởi đầu. Ma tiết lộ vợ chồng cô sẽ còn tổ chức “một lễ cưới truyền thống châu Á trên quy mô lớn hơn nhiều”. Dù khó tưởng tượng còn có thể xa hoa đến đâu, một điều chắc chắn: hàng triệu người theo dõi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành.