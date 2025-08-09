'Rich kid giàu nhất Dubai' lấy vợ ở tuổi 23

|
Nhiều năm nay, Rashed Belhasa (sinh năm 2002), thường được biết đến với cái tên Money Kicks, nổi danh với cuộc sống giàu có. Anh thậm chí được mệnh danh là "rich kid giàu nhất Dubai" nhờ gia thế hoành tráng.
Anh là con trai tỷ phú Saif Ahmed Belhasa - ông trùm ngành xây dựng tại Dubai, chủ sở hữu Saif Belhasa Holding. Trên mạng xã hội, Rashed thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên ông bố giàu có, gọi ông là hình mẫu bản thân muốn hướng đến.
Tuy nhiên thay vì dựa dẫm vào tài sản của gia đình, Rashed nỗ lực tìm con đường thành công riêng. Từ năm 13 tuổi, anh nổi tiếng khi lập kênh YouTube "Money Kicks" đăng tải những video khoe lối sống xa hoa, ngập trong siêu xe, hàng hiệu. Anh cũng sở hữu một thương hiệu quần áo riêng là Kings Ambition, kết hợp với nhà thiết kế Ross Mackay để cho ra mắt những sản phẩm độc đáo.
Anh cũng dành nhiều yêu thích cho bộ môn quyền anh và từng đấu giao hữu với huyền thoại Floyd Mayweather sau khi ông đã giải nghệ. Theo South China Morning Post, Floyd tham gia trận giao hữu vì đó là lời mời của "rich kid giàu nhất Dubai".
Tháng 6 vừa qua, Rashed khiến hàng triệu người theo dõi bất ngờ khi tuyên bố kết hôn. Dù đăng tải video về ngày trọng đại, anh không để lộ mặt cô dâu, thậm chí chưa từng chia sẻ bức ảnh nào về cô trên trang cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn vừa qua với Ahlan Dubai, rich kid sinh năm 2002 cho biết: "Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi không bao giờ thích khoe khoang phụ nữ và tôi tôn trọng điều đó. Cô ấy là vợ tôi và cô ấy cần được bảo vệ".
Dù là YouTuber, Rashed nói anh không muốn lấy vợ hay con mình ra câu view. Anh cho biết trong tương lai, nếu các con anh muốn xuất hiện trước ống kính, đó sẽ là lựa chọn của chúng.
Hiện, Rashed có 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram, 3,8 triệu trên YouTube và vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung lẫn kinh doanh. Xen kẽ những hình ảnh cuộc sống xa hoa thường thấy, anh còn chia sẻ nhiều video về cuộc gặp gỡ người nổi tiếng như các ngôi sao bóng đá, giải trí. Nhiều người được anh mời đến thăm vườn thú mini trong trang trại của gia đình, nằm ở vùng ngoại ô Dubai, nơi anh nuôi gần 500 loài động vật quý hiếm.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.