'Rich kid giàu nhất Dubai' lấy vợ ở tuổi 23

Tháng 6 vừa qua, Rashed khiến hàng triệu người theo dõi bất ngờ khi tuyên bố kết hôn. Dù đăng tải video về ngày trọng đại, anh không để lộ mặt cô dâu, thậm chí chưa từng chia sẻ bức ảnh nào về cô trên trang cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn vừa qua với Ahlan Dubai, rich kid sinh năm 2002 cho biết: "Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi không bao giờ thích khoe khoang phụ nữ và tôi tôn trọng điều đó. Cô ấy là vợ tôi và cô ấy cần được bảo vệ".