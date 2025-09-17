'Rich kid miền Tây' xây lâu đài hơn 2.000 m2 để tổ chức đám cưới lần 2

"Rich kid miền Tây" Trần Huỳnh Giao tổ chức đám cưới lần 2 với Huỳnh Phát tại trung tâm tiệc cưới do chính vợ chồng cô xây dựng, đánh dấu hành trình mới trong hôn nhân.

Cận cảnh đám cưới lần 2 của 'rich kid miền Tây' sinh năm 2001 Lễ cưới lần 2 của "rich kid" Huỳnh Giao không chỉ là ngày hạnh phúc, mà còn là sự nối dài từ mối duyên gia đình và lời hứa về 'ngôi nhà hạnh phúc' do chính cặp đôi xây dựng.

Ngày 6/9, tại trung tâm hội nghị - tiệc cưới rộng hơn 2.000 m2 ở Phan Thiết, Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001, Đồng Tháp) - người nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng "rich kid miền Tây" - và Huỳnh Phát (sinh năm 1997, Bình Thuận) đã tổ chức đám cưới lần thứ hai.

Theo phong tục, hôn lễ thường được tổ chức ở cả hai bên gia đình. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý nên lễ cưới nhà gái đã diễn ra cách đây hơn một năm rưỡi.

"Lần này là lễ cưới bên nhà trai. Chúng tôi chờ đến khi trung tâm sự kiện hoàn thiện để trở thành cặp đôi đầu tiên bước vào lễ đường tại đó. Đây cũng là lời hứa của chồng tôi: Khi nào xây xong 'ngôi nhà hạnh phúc' thì sẽ chính thức đón em về làm công chúa", Giao nói với Tri Thức - Znews.

Mối duyên từ tình thân hai gia đình

Mẹ của Giao và mẹ của Phát đều là doanh nhân, thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhau, nên hai gia đình đã gắn bó từ lâu.

Thời còn đi học, Giao du học tại Singapore, Phát du học ở Mỹ. Họ từng đôi lần chạm mặt trong những chuyến du lịch chung, nhưng chỉ thoáng qua, không để lại nhiều ấn tượng.

Mãi đến năm 2023, khi cả hai đều đã trở về nước và khép lại mối tình cũ, nhân duyên mới thực sự bắt đầu. Trong một chuyến đi cùng gia đình đến Bình Thuận, Giao có dịp tiếp xúc gần gũi hơn với Phát. Cô nhận ra chàng trai từng quen biết nay đã trưởng thành, hiền lành và chân thành.

Cả hai lại có nhiều điểm chung trong suy nghĩ, lối sống và niềm đam mê kinh doanh. Với Giao, đó là "gặp đúng người vào đúng thời điểm".

Huỳnh Giao và Huỳnh Phát nên duyên nhờ mối tình thân của hai bên gia đình.

Từ sau chuyến đi ấy, họ bắt đầu hẹn hò, cùng nhau đi chơi, tham gia thiện nguyện, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

"Càng gần gũi, tôi càng thấy anh ấy là người đàn ông đáng tin cậy, biết lo lắng và yêu thương. Đó là lý do tôi chọn anh Phát là người đồng hành cả đời", Giao bày tỏ.

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất là Trung thu năm 2023. Hôm ấy, Giao háo hức chờ buổi hẹn hò, nhưng Phát lại biến mất. Khi trở về, anh ướt sũng, lấm lem bùn đất, gương mặt đầy căng thẳng.

Trên đường đi, Phát bất ngờ đề nghị Giao nhắm mắt và nắm tay mình. Khi mở mắt ra, trước mặt cô là vòng nến xếp hình trái tim dưới tượng Chúa, cùng sự chứng kiến của người thân. Trong không gian ấm áp ấy, Phát quỳ gối cầu hôn cô.

"Cả gia đình đã bí mật chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy. Với tôi, đó là giây phút xúc động đến bật khóc, khi tình yêu được ủng hộ trọn vẹn từ hai bên gia đình", cô nói.

Lễ cưới trọn vẹn lần 2

Là người trực tiếp điều hành trung tâm tiệc cưới, Giao thừa nhận cô càng áp lực để đám cưới của chính mình thật chỉn chu. Cô dành suốt một năm để xây dựng concept, nhiều tháng để lựa chọn ê-kíp planner, trang trí, truyền thông... Tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng theo phong cách "cổ điển nhưng sang trọng, lộng lẫy mà vẫn tinh tế".

"Là cô dâu, tôi không thể làm qua loa. Từng chi tiết trang trí, từng khung cảnh, tôi đều trực tiếp tham gia lên ý tưởng và cùng ê-kíp triển khai", Giao cho biết.

Giao nói chi phí hoàn thiện cho buổi lễ "khá lớn" nhưng từ chối tiết lộ con số cụ thể. Vì không muốn công sức đầu tư tổ chức chỉ dừng lại sau một ngày, rich kid sinh năm 2001 quyết định giữ lại toàn bộ phần trang trí để tái sử dụng trong những concept khác, như một món quà dành tặng cho các cô dâu tiếp theo.

Với Giao, đám cưới lần hai là trải nghiệm "mỹ mãn", khép lại bằng những khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, cô và Phát là cặp đôi đầu tiên bước lên lễ đường tại trung tâm sự kiện do chính mình xây dựng.

Lễ cưới của Huỳnh Giao và Huỳnh Phát diễn ra tại một tòa lâu đài tại Phan Thiết.

"Sau bao ngày cực khổ, được nắm tay nhau trong không gian do chính mình tạo nên, đó là hạnh phúc khó diễn tả", cô xúc động nói.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Giao cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là có mẹ chồng tuyệt vời - người luôn chỉ dạy, chia sẻ và hỗ trợ. Cả hai gia đình đều đồng hành, vun đắp, giúp vợ chồng cô thêm trân trọng nhau.

Hiện tại, Giao và Phát ưu tiên tập trung công việc, chờ khi trung tâm nhà hàng - tiệc cưới đi vào ổn định rồi mới cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Đôi trẻ cũng ấp ủ kế hoạch trích tiền quà mừng cưới để làm thiện nguyện.

Sau nhiều năm nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng con nhà giàu, Giao nói rằng mong muốn được thừa nhận hành trình nỗ lực tự gây dựng sự nghiệp.

"Đúng, tôi may mắn khi có nền tảng từ gia đình, đó 100% là sự may mắn. Nhưng để giữ, phát triển và biến may mắn ấy thành thành quả thực sự, tôi phải bỏ ra 1000% sự nỗ lực. Muốn có những điều người khác không có, thì phải chấp nhận làm những điều người khác không làm", cô khẳng định.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Huỳnh Giao và Huỳnh Phát.