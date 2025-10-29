Rich kid Tiên Nguyễn sắp cưới

Nửa đêm 29/10, Tiên Nguyễn bất ngờ tung video hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh) bên hôn phu người ngoại quốc. Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào năm sau.

Rich kid Tiên Nguyễn bất ngờ tung ảnh cưới Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, rich kid Tiên Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi tung clip hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh). Hôn phu của cô tên Justin, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.

Nửa đêm 29/10, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - bất ngờ tung clip hậu trường chụp ảnh cưới bên hôn phu người ngoại quốc. Cô viết ngắn gọn: “Soo…”.

Trong đoạn video, Tiên Nguyễn thay nhiều thiết kế váy cưới sang trọng, trong khi người đàn ông bên cạnh cô diện vest bảnh bao. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cử chỉ tình tứ. Một khung cảnh quay cận chiếc nhẫn kim cương trên tay trái của rich kid Sài thành.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc, liên tục gửi lời chúc mừng Tiên Nguyễn.

Hiếu Nguyễn - em trai Tiên Nguyễn - viết: “Wow!! My sister is all grown up” (tạm dịch: Wow, chị gái của em trưởng thành thật rồi). Á hậu Thảo Nhi Lê bày tỏ: Omg!!!! It’s official! Congrats you twoooo! (tạm dịch: Trời ơi! Chính thức rồi! Chúc mừng hai người nha!). Người mẫu Diệp Linh Châu, hot girl Ngọc Mint, MC Khánh Vy cũng nằm trong số người để lại lời chúc mừng.

Tiên Nguyễn bất ngờ công khai sắp kết hôn. Ảnh: @charlottewisephotography.

Ở phần story, Tiên Nguyễn dẫn đường link tới bài báo đăng trên tạp chí ELLE, đưa tin về buổi chụp hình sang trọng của cô tại London (Anh).

Theo đó, Tiên Nguyễn được giới thiệu là influencer thời trang, còn hôn phu của cô tên là Justin - làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Hai người quyết định kỷ niệm lễ đính hôn bằng cách ghi lại khoảnh khắc đặc biệt qua bộ ảnh sang trọng được chụp tại London, do Anna Frascisco (nhà tổ chức sự kiện người Italy) đạo diễn thực hiện.

Buổi chụp hình diễn ra trong biệt thự Two Temple Place - công trình theo phong cách tân Gothic nằm trên Victoria Embankment, được xây dựng năm 1890.

Trong buổi chụp, Tiên Nguyễn thay đổi nhiều trang phục đến từ các thương hiệu Nicole + Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée, còn Justin diện bộ tuxedo lịch lãm của Dolce & Gabbana.

Bộ ảnh đánh dấu thông báo chính thức về đám cưới của cặp đôi, dự kiến được tổ chức vào năm sau tại Việt Nam.

Tiên Nguyễn trong buổi chụp hình cưới ở London (Anh). Ảnh: @charlottewisephotography.

Tiên Nguyễn là ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPP Group. Cô được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế ở Paris, Milan hay London với phong cách sang trọng.

Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Anh, Tiên Nguyễn hiện đảm nhận vai trò trong mảng truyền thông và thương hiệu của tập đoàn gia đình. Trước khi công khai đính hôn, cô rất kín tiếng chuyện tình cảm, chưa từng chia sẻ trên truyền thông về vấn đề này.