Rõ 'thủ phạm' khiến 83 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã xác định được tác nhân gây ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện vì ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Quán bành mì xảy ra vụ ngộ độc bị tạm ngưng hoạt động. Ảnh: P.T.

Theo kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, vi khuẩn Salmonella được tìm thấy trong mẫu máu của một bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau quặn bụng và tiêu chảy nhiều lần sau khi ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở nói trên. Hiện bệnh nhân này qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Trong những ngày qua, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận hơn 80 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm có cùng yếu tố dịch tễ. Các ca bệnh được tiếp nhận tại 4 bệnh viện Quân y 175 (47 ca), Nhân Dân Gia Định (19 ca), Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (16 ca) và Bình Dân (1 ca). Tính đến sáng 8/11,47 bệnh nhân đã được xuất viện, số còn lại đang được điều trị tích cực theo phác đồ của ngành y tế.

Riêng tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, 19 người nhập viện vào ngày 5/11 sau khi ăn bánh mì thịt ở cùng một địa điểm. Một trường hợp được xác định nhiễm Salmonella, loại vi khuẩn đường ruột thường gây ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân còn lại có triệu chứng tương tự, bao gồm nôn ói, tiêu chảy và đau bụng dữ dội.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục thu dung, phân loại và điều trị theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm ban hành từ tháng 4/2025. Quy trình điều trị gồm bù nước, điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, xét nghiệm cận lâm sàng, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định kháng sinh theo hướng điều trị vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella, sau đó điều chỉnh theo kết quả kháng sinh đồ.

Tất cả bệnh viện liên quan đã thực hiện báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối điều trị, tránh quá tải cục bộ.

Dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu cho thấy đa số ca bệnh đều có biểu hiện phù hợp với nhiễm vi khuẩn Salmonella. Sở Y tế đã phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM để truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và xác định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh liên quan. Hiện tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn đã bị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác lấy mẫu thực phẩm, mẫu môi trường và xét nghiệm.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao Bệnh viện Quân y 175, Nhân Dân Gia Định và Đa khoa Tâm Anh vì đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị, xử trí kịp thời giúp bệnh nhân ổn định.

Trước đó, từ ngày 29/4, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành và tập huấn phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm cho toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử trí và báo cáo khi xảy ra các vụ việc tương tự.

Salmonella là 1 trong 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiêu chảy là bệnh phổ biến nhất do thực phẩm không an toàn, có khoảng 550 triệu người mắc bệnh tiêu chảy liên quan đến thực phẩm mỗi năm. Trong đó có 220 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn Salmonella cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong thời gian qua ở Việt Nam.

Các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn Salmonella tương đối nhẹ, đa số người bệnh đều tự hồi phục mà không phải điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi, tình trạng mất nước có thể trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Con người thường bị nhiễm khuẩn Salmonella do ăn phải thực phẩm bị nhiễm Salmonella có nguồn gốc động vật (chủ yếu là trứng, thịt, thịt gia cầm và sữa), một số thực phẩm khác như rau xanh bị ô nhiễm phân, cũng có liên quan đến sự lây truyền của bệnh.

Sự lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra qua đường phân và miệng. Một số trường hợp khác có thể nhiễm Salmonella khi tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, bao gồm cả vật nuôi trong gia đình (gà, vịt, lợn, bò,…). Những con vật bị nhiễm bệnh này thường không có dấu hiệu bệnh tật.