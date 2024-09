Road To Kingdom thành show độc lập, bước đệm cho các ngôi sao mới nổi

Sau 4 năm yên ắng, cuộc thi âm nhạc sống còn của Hàn Quốc chính thức trở lại, quy tụ 7 nhóm nhạc tài năng. Road To Kingdom 2 sẽ được phát sóng trên FPT Play vào thứ sáu hàng tuần.

Road To Kingdom (tựa tiếng Việt Đường tới ngôi vương) là chương trình âm nhạc sống còn dành cho các nhóm nhạc nam Hàn Quốc do nhà đài Mnet sản xuất. Tại đây, một đấu trường khốc liệt được mở ra, khi tất cả nhóm nhạc sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc trong cùng một ngày và so sánh xem cái tên nào thống trị các bảng xếp hạng. Sau mùa 1 với sự thành công của The Boyz, mùa 2 của chương trình với chủ đề “Ace to Ace” hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bão.

Vừa qua, nhà sản xuất đã công bố 7 nhóm nhạc sẽ tham gia vào đường đua Road To Kingdom mùa 2 gồm The New Six (TNX), The CrewOne (kết hợp hai nhóm ATBO và Just B), 8Turn, Oneus, Younite, Cravity và Tempest. Đáng chú ý, Tempest nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Việt Nam nhờ có sự xuất hiện của Hanbin Ngô Ngọc Hưng.

Tempest cùng Hanbin Ngô Ngọc Hưng nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan Việt.

Tempest được cho là có nhiều lợi thế khi tham gia Road To Kingdom 2, bởi các thành viên chủ chốt như Hanbin, Hyungseop và trưởng nhóm Lew đều đã từng góp mặt trong các chương trình sống còn khác. Cụ thể, Hanbin từng trụ đến tập áp cuối của I-Land - chương trình khai sinh ra nhóm Enhypen. Hyungseop và Lew từng tham gia Produce 101 mùa 2. Với kinh nghiệm sẵn có, Tempest sẽ cống hiến những màn trình diễn bùng nổ đậm chất sống còn.

Oneus quyết tâm giành thứ hạng cao tại Road To Kingdom 2.

Oneus cũng là cái tên đáng gờm khi đây là lần thứ 2 nhóm nhạc này tranh tài tại Road To Kingdom. Từng là một trong ba nhóm nhạc non trẻ nhất của mùa 1, Oneus hoá “lão làng” sau 4 năm, khi vừa là nhóm nam ra mắt sớm nhất, vừa là nhóm có kinh nghiệm với cấu trúc chương trình.

Cùng tham gia với Tempest và Oneus là những nhóm nhạc trẻ sáng giá. TNX ra mắt năm 2022 từ chương trình sống còn Loud của P Nation, công ty của PSY. Cravity - nhóm nhạc 9 thành viên - là hậu bối của Monsta X. Đây được xem là tên tuổi nổi bật nhất trong Road To Kingdom 2. Younite là nhóm nhạc sở hữu thế mạnh về hip-hop và R&B. Nhóm có sự góp mặt của Eunsang, thành viên từng tham gia chương trình sống còn Produce X 101 và ra mắt trong nhóm X1.

Về phần 8Turn, “em út” của chương trình ra mắt vào năm 2023 nhưng đã vượt mốc doanh số 140.000 bản với EP phát hành đầu tháng 1/2024. Trong khi đó, The CrewOne sở hữu sức mạnh tổng hợp từ 2 nhóm ATBO và JUST B hứa hẹn sẽ chiêu đãi khán giả những màn cạnh tranh gay cấn.

Điểm đặc biệt của Road To Kingdom mùa 2 chính là chương trình không còn đóng vai trò vòng loại để tuyển chọn các nhóm nhạc tham gia Kingdom, mà sẽ là một sân chơi độc lập. Các nhóm nhạc tham gia chương trình sẽ có cơ hội làm mới hình ảnh và phô diễn kỹ năng biểu diễn trực tiếp, sáng tác các ca khúc, thể hiện khả năng vũ đạo và dàn dựng tiết mục trình diễn.

Với chủ đề “Ace to Ace”, mùa 2 của Road To Kingdom không chỉ là đường đua của 7 nhóm nhạc mà còn là cuộc cạnh tranh của “át chủ bài” đến từ mỗi nhóm. Ban tổ chức sẽ có những bảng xếp hạng và đánh giá dành cho màn trình diễn của một thành viên nổi bật từ mỗi nhóm. Đây cũng là yếu tố đóng vai trò quyết định kết quả chung cuộc của chương trình.

Át chủ bài đóng vai trò quyết định kết quả chung cuộc của chương trình.

Điểm nhấn không thể bỏ qua sau 4 năm trở lại của Road To Kingdom nằm ở sự tham gia của thành viên Taemin nhóm SHINee trong vai trò MC. Sau 16 năm ra mắt, đây là lần đầu tiên Taemin thử sức mình với vai trò MC của một chương trình truyền hình. Tiết lộ lý do nhận lời tham gia Road To Kingdom, Taemin cho biết: “Tôi rất biết ơn vì có cơ hội làm MC để giúp đỡ và hỗ trợ các nhóm nhạc mới. Tôi thực sự trân trọng khi họ coi tôi là một tiền bối tốt”. Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành giải trí, sự xuất hiện của Taemin chắc chắn sẽ là động lực lớn cho các nhóm tham gia.

Trong vai trò MC, Taemin hứa hẹn góp lửa cho chương trình.

Road To Kingdom mùa 2 được phát sóng trên FPT Play, song song với Hàn Quốc vào thứ sáu hàng tuần với phụ đề đầy đủ, bắt đầu từ ngày 20/9. Cùng với đó, FPT Play cũng sẽ phát sóng chương trình Stage Fighter song song với Hàn Quốc vào thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25/9.

Stage Fighter là chương trình vũ đạo sống còn dành cho các vũ công nam với thể loại múa ballet, múa đương đại và múa truyền thống Hàn Quốc. Các vũ công sẽ kết hợp phong cách múa thế mạnh của mình với các yếu tố múa hiện đại để giành vị trí ấn tượng trên bảng xếp hạng. Chương trình được chỉ đạo bởi các giám đốc sản xuất Kwon Young Chan và Choi Jung Nam của Street Woman Fighter, Street Man Fighter và Street Woman Fighter 2.