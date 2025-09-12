Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Robot ở TP.HCM tinh nghịch hướng dẫn người dân khám bệnh

Lần đầu tiên đến bệnh viện, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi được robot tiếp đón, chỉ dẫn tận tình ngay từ sảnh chờ.

Bệnh nhân thao tác tìm kiếm thông tin trên robot dễ dàng. Ảnh: BVCC.

Buổi sáng tại sảnh chính Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), giữa dòng người chờ làm thủ tục, một robot nhỏ gọn với màn hình hiển thị đôi mắt sáng xanh liên tục thu hút. Sự xuất hiện mới mẻ này khiến nhiều bệnh nhân tò mò dừng chân, thử trò chuyện như đang gặp một “nhân viên đặc biệt”.

Chị Phạm Thị Ngọc Nhi (ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) cho biết ngay khi tiến đến gần, chị được robot chào hỏi và hướng dẫn cụ thể đến phòng khám cần tìm. Với chị, đôi mắt to tròn và giọng nói rõ ràng của robot tạo cảm giác thân thiện, dễ gần. Trải nghiệm này giúp chị cảm thấy yên tâm và thoải mái.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ phường Gia Định, TP.HCM) cũng chia sẻ sự bất ngờ khi lần đầu tiếp xúc công nghệ này tại bệnh viện. Anh nhận xét robot không chỉ trả lời nhanh các câu hỏi về dịch vụ mà còn chỉ đường cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian. Anh Tuấn kỳ vọng mô hình này sẽ được triển khai ở nhiều tầng để người bệnh thuận tiện hơn trong việc thăm khám.

benh vien thong minh anh 1

Robot có giao diện thân thiện. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Hiền, đại diện Ban Chuyển đổi số, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, robot được đưa vào thí điểm từ đầu tháng 9, đặt tại sảnh Nơ Trang Long, nơi tiếp đón lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày.

Không chỉ cung cấp thông tin và chỉ dẫn, robot còn có khả năng phát tín hiệu cảnh báo khi cần nhường đường, tự động dừng khi gặp chướng ngại vật và thậm chí biết pha trò, tạo sự vui vẻ trong không gian vốn thường gắn với lo âu, mệt mỏi.

Bác sĩ Hiền cho biết đây là thế hệ robot mới nhất, có thể tích hợp nhiều tính năng thông minh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ mở rộng ứng dụng không chỉ ở khâu tiếp đón, hướng dẫn mà còn ở logistics nội viện như vận chuyển thuốc, trang thiết bị. Bác sĩ Hiền kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng sau hai tuần thử nghiệm.

Sự xuất hiện của robot không chỉ giúp giảm tải cho nhân viên y tế mà còn mang đến cho người bệnh cảm giác được chăm sóc chu đáo hơn. Trong nhịp sống tất bật của một bệnh viện lớn, hình ảnh “nhân viên người máy” thân thiện, tận tình trở thành điểm nhấn mới mẻ, góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, gần gũi hơn với cộng đồng.

