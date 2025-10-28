Rohto-Mentholatum Việt Nam trao học bổng thường niên năm 2025

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tiếp tục hành trình gieo mầm tri thức thông qua chương trình trao học bổng dành cho sinh viên khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) luôn xem giáo dục là nền tảng và con người là trung tâm của mọi sự phát triển. Nhận thức sâu sắc rằng ngành y - dược không chỉ là lĩnh vực chuyên môn mà còn là sứ mệnh gắn liền sức khỏe cộng đồng, nhiều năm qua, công ty không ngừng đầu tư vào thế hệ dược sĩ tương lai thông qua hoạt động thiết thực. Nổi bật là chương trình học bổng thường niên trao gửi niềm tin và tiếp sức sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập vươn lên.

Vào ngày 25/10 tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho sinh viên tiêu biểu của khoa Dược, như lời động viên ý nghĩa và là hành trang tinh thần để các em vững bước trên hành trình trở thành người dược sĩ tận tâm trong tương lai.

Đại diện Rohto-Mentholatum trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc hành chính nhân sự Rohto-Mentholatum (Việt Nam), hy vọng học bổng này sẽ tiếp sức cho các bạn sinh viên vững bước trên hành trình học tập, từng bước hoàn thiện bản thân để trở thành dược sĩ giỏi, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của ngành y dược Việt Nam.

Bên cạnh đó, hòa nhịp cùng Ngày Thị giác Thế giới 2025 (9/10), nhãn hàng chăm sóc mắt V.Rohto - với thông điệp toàn cầu “Love your eyes”, tiếp tục hành trình hơn 20 năm chăm sóc thị lực cộng đồng và lan tỏa thông điệp yêu thương đôi mắt Việt. V.Rohto đã tổ chức khám mắt miễn phí và nâng cao nhận thức cho học sinh về bệnh mắt và cách chăm sóc sức khỏe mắt. Đồng thời, chương trình trao tặng 100 suất mổ miễn phí cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng. Hai thập kỷ bền bỉ, chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt” đi qua hơn 50 tỉnh thành, mang lại hơn 930.000 lượt khám và tư vấn thị lực, cùng hơn 2.200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí.

Trong suốt 21 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Remos (thuộc Rohto-Mentholatum Việt Nam) nhận được niềm tin từ người tiêu dùng và trở thành nhãn hiệu xua muỗi hàng đầu Việt Nam. Với cam kết không ngừng nghỉ vì sức khỏe cộng đồng, suốt 15 năm qua, Remos phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, tổ chức và chính quyền địa phương, đưa thông điệp phòng chống muỗi đến hàng triệu người dân tại 32 tỉnh thành trên cả nước.

Chiến dịch năm nay, Remos tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mở rộng đến 12 trường đại học trên toàn quốc từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Đồng Tháp để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “3 không”: Không lăng quăng - không muỗi - không dịch bệnh do muỗi.

Với tinh thần “Moving the Heart”, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cam kết nỗ lực mang đến sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng và chương trình vì cộng đồng, môi trường. “Chúng tôi ý thức rằng sức khỏe thể chất luôn đi đôi với giá trị cộng đồng. Do đó, trong những năm vừa qua, công ty không ngừng thực hiện nhiều hoạt động để đóng góp vào mục tiêu phát triển ‘thân - tâm - trí’ cho người dân Việt Nam”, đại diện thương hiệu khẳng định.