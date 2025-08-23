Rolls-Royce tái hiện màn 'chơi ngông' của tay trống ban nhạc rock

|
Nhằm kỷ niệm 100 năm ra mắt mẫu Phantom, Rolls-Royce đã có nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tri ân mẫu xe biểu tượng này. Một trong những dự án trên đến từ giai thoại khó tin của tay trống ban nhạc The Who Keith Moon.
Nhân bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21, ông đã cho "ngâm" chiếc Phantom của mình xuống hồ bơi khách sạn. Trong một buổi phỏng vấn, Keith Moon cho biết đây chỉ là chiếc Lincoln Continental của một vị khách tại đã bị "trôi xuống hồ" do quên kéo phanh tay.
Để tri ân giai thoại này và cũng là biểu tượng kết nối giữa Rolls-Royce và giới nghệ thuật, hãng đã sắp đặt một buổi chụp hình với chiếc Rolls-Royce Phantom VIII ngâm giữa hồ bơi.
Địa điểm được lựa chọn là Tinside Lido tại Plymouth (Anh Quốc), một kiến trúc mang phong cách Art Deco nằm bên bờ eo biển Manche. Đây cũng là nơi gắn liền với ban nhạc The Beatles, với trưởng nhóm John Lennon là một khách hàng thân thiết của Rolls-Royce.
Để thực hiện dự án này, một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII phiên bản thử nghiệm (prototype) đã được vận chuyển đến địa điểm chụp hình bằng phà chuyên dụng.
Sau đó, mẫu sedan siêu sang này được cẩu lên bởi thiết bị chuyên dụng và được điều phối bởi các chuyên gia vận chuyển vào khu vực hồ bơi Tinside Lido.
Hồ bơi này có chiều sâu từ 0,6 m đến 2,7 m. Trên thực tế, chiếc xe được đặt trên một cấu trúc bệ đỡ phức tạp chính xác đến từng mm nhằm điểu chỉnh mực nước hợp lý.
Sự xuất hiện của mẫu xe triệu giá hàng triệu USD với những người bơi xung quanh cho thấy Rolls-Royce có khả năng thực hiện những dự án "không tưởng" nhất.
Ra mắt vào tháng 7/2017, Rolls-Royce Phantom VIII là thế hệ thứ tám của mẫu sedan siêu sang đầu bảng đến từ Anh Quốc. Chiếc xe được phát triển trên nền tảng Architecture of Luxury với kết cấu khung gầm hợp kim nhôm spaceframe.
Tương tự các mẫu xe khác của thương hiệu, Rolls-Royce Phantom có thể được xem là một tác phẩm nghệ thuật, vốn có thể được cá nhân hóa tất cả những chi tiết trên xe theo ý thích của chủ nhân, từ màu sắc, chất liệu, hình ảnh trang trí...
Trái tim của Rolls-Royce Phantom VIII vẫn là khối động cơ V12 twin-turbo 6.75L, công suất tối đa 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Đi kèm là hộp số 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Hiện tại, mẫu sedan cỡ lớn này đã được giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời Series II từ năm 2022 với mức giá chính hãng tại Việt Nam có thể lên đến 50 tỷ đồng. Năm 2025 cũng là thời điểm đánh dấu 100 ra mắt dòng xe biểu tượng này.
