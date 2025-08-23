Rolls-Royce tái hiện màn 'chơi ngông' của tay trống ban nhạc rock

Hiện tại, mẫu sedan cỡ lớn này đã được giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời Series II từ năm 2022 với mức giá chính hãng tại Việt Nam có thể lên đến 50 tỷ đồng . Năm 2025 cũng là thời điểm đánh dấu 100 ra mắt dòng xe biểu tượng này.