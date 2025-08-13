'Ronaldo hóa zombie', 'mèo ngoại tình' xâm chiếm YouTube

Loạt video kỳ dị, có nội dung "rác" đang khiến nhiều kênh YouTube bùng nổ lượt xem, có tốc độ tăng trưởng chóng mặt trên nền tảng.

Kênh Super Cat League có tốc độ tăng trưởng nhanh khi đăng các clip kỳ quái về những nhân vật có đầu mèo, thân người.

Gần 10% kênh YouTube tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu hiện nay chỉ đăng video AI sản xuất hàng loạt, mang nội dung siêu thực, kỳ dị. Những em bé bò vào tên lửa sắp phóng, siêu sao bóng đá xác sống hay phim tâm lý dài tập về những chú mèo nhân hóa… Đây là diện mạo mới của YouTube trong kỷ nguyên video AI.

Phân tích của The Guardian dựa trên dữ liệu từ công ty phân tích Playboard cho thấy: trong top 100 kênh YouTube tăng trưởng nhanh nhất tháng 7, có 9 kênh chỉ đăng nội dung do AI tạo ra.

Những kênh này khai thác các cốt truyện lạ lùng, từ em bé mắc kẹt ngoài vũ trụ, Cristiano Ronaldo hóa zombie, tới Super Cat League với 3,9 triệu người đăng ký - nơi mèo “đóng” cảnh ngoại tình, bắn hạ và chặt xác đại bàng. Riêng kênh về em bé ngoài vũ trụ đã thu hút 1,6 triệu lượt theo dõi.

Sự bùng nổ này gắn liền với sự ra đời của các công cụ tạo video AI mạnh như Veo 3 của Google và Grok Imagine của Elon Musk. Nhiều video được xếp vào dạng “AI slop” - thuật ngữ chỉ nội dung rẻ tiền, sản xuất hàng loạt, siêu thực hoặc ghê rợn. Một số clip vẫn có cốt truyện sơ sài, cho thấy công nghệ AI đang dần tinh vi hơn.

Mỗi clip "rác" AI thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

YouTube đã cố gắng chặn “làn sóng slop” bằng cách ngừng chia sẻ doanh thu quảng cáo với kênh đăng nội dung lặp lại hoặc “không xác thực” - chính sách nhắm thẳng vào video AI. “Tất cả nội dung trên YouTube đều tuân thủ nguyên tắc cộng đồng, bất kể được tạo ra bằng cách nào”, đại diện nền tảng thuộc Google cho biết.

Sau khi The Guardian liên hệ, YouTube cho biết đã xóa 3 kênh trong danh sách này và chặn 2 kênh khác nhận tiền quảng cáo, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Theo TS Akhil Bhardwaj, giảng viên Trường Quản lý, Đại học Bath (Anh), các trình tạo video AI đang mở ra “làn sóng ‘enshittification’ tiếp theo” trên Internet - thuật ngữ nhà văn Anh-Canada Cory Doctorow đặt ra năm 2022, mô tả sự xuống cấp của trải nghiệm trực tuyến khi nền tảng đặt lợi nhuận lên trên chất lượng nội dung.

"AI slop đang nhấn chìm Internet bằng những sản phẩm rác. Nó phá hoại cộng đồng Pinterest, cạnh tranh doanh thu với nghệ sĩ trên Spotify và làm ngập YouTube bằng nội dung kém chất lượng. Một cách để kiểm soát là không cho phép kiếm tiền từ chúng", ông Bhardwaj nói.

Ryan Broderick, tác giả bản tin Garbage Day về văn hóa Internet, cũng chỉ trích YouTube đã biến thành “bãi rác cho những video ngắn AI vô hồn, gây khó chịu”.

Hiện tượng này không chỉ diễn ra trên YouTube. Tính năng Reels của Instagram cũng ngập tràn video AI. Một clip ghép đầu các ngôi sao nổi tiếng vào thân động vật đạt 3,7 triệu lượt xem, như “Rophant” (Dwayne Johnson - voi) và “Emilla” (Eminem - khỉ đột).

Trên TikTok, nhiều video AI cũng lan truyền mạnh. Một số video như vậy gợi nhớ thời kỳ “tiền slop” của Internet, khi sự dí dỏm, sáng tạo vẫn được ưu tiên.

Instagram và TikTok cho biết họ yêu cầu gắn nhãn với mọi nội dung AI “thật như đời”. Các video nghi dùng AI đã được đối chiếu với dịch vụ phát hiện deepfake Reality Defender.

Các kênh YouTube AI tăng trưởng nhanh tháng 7 gồm:

- Super Cat League (3,9 triệu người đăng ký)

- বজল মিয়া 767k (2 triệu, đã bị đóng)

- LSB POWER GAMING (1,7 triệu)

- Amite Now Here (1,4 triệu)

- Starway (2,8 triệu)

- AmyyRoblox (2,4 triệu)

- Again Raz Vai (1,8 triệu)

- Cuentos Facinantes (4,8 triệu)

- MIRANHAINSANO (4,9 triệu)