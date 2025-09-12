Rồng dài 12 m trong quán cà phê concept Trung thu ở TP.HCM

Ngay sau lễ Quốc khánh, Phan Học, chủ Tiệm Cà Phê Cũ, nhanh chóng bắt tay vào thay đổi concept trang trí cho quán. "Lần này tôi chi khoảng 100 triệu đồng cho trang trí Trung thu, nổi bật với mô hình vầng trăng cao 2,5 m làm từ hàng trăm chiếc đèn ngôi sao nhỏ và đèn con rồng dài khoảng 12 m". Vốn là người yêu thích và muốn lưu giữ những nét văn hóa cổ truyền, Học trang trí quán và chia sẻ cùng khách, thực đơn đồ uống được anh giữ nguyên giá, không phụ thu khi khách đến chụp ảnh check-in.

Điểm nổi bật là mô hình rồng được treo lơ lửng giữa quán, thu hút khách chụp ảnh. Trà My (ngụ phường Bình Tân) cho biết quán có khá nhiều không gian đẹp, trong đó quầy bánh kẹo tuổi thơ là điểm cô thích nhất vì nó gợi lại ký ức một thời.

Trong khi đó, tại Đình Sơn Trà trên đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định đang trưng bày nhiều loại đèn lồng với hình dáng và kích thước độc đáo, đặc biệt thu hút giới trẻ trong mùa Trung thu năm nay. Không gian trưng bày có chủ đề "Ngựa Trời Gắp Lửa" do nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện nhằm lưu giữ những nét văn hóa cổ truyền đang dần mai một, giúp người Việt hiểu và yêu Tết Trung thu cùng các nét đẹp Việt.

Nguyễn Minh Nguyệt (đại diện Khởi Đăng Tác Khí) cho biết: "Nhóm chúng tôi mất gần 4 tháng để tạo ra những chiếc lồng đèn cổ truyền, với mong muốn kết nối những giá trị văn hóa đang bị đứt gãy. Trong đó, mô hình rồng là mô hình lớn nhất và cũng tốn nhiều thời gian của nhóm nhất. Cả nhóm mười mấy người thay phiên nhau làm, mất 1,5 tháng thì hoàn thành con rồng ấy". Hiện trải nghiệm ăn bánh, uống trà, nghe chuyện xưa được phục vụ khách tham quan với giá 95.000 đồng/ngày thường và 105.000 đồng/cuối tuần (mỗi lượt có giới hạn thời gian).

Hương Giang (phường Tân Mỹ, TP.HCM) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc lồng đèn hình động vật lớn và được làm thủ công, tỉ mỉ như vậy. Trước khi đặt chân đến đây tôi chỉ biết đây là không gian trưng bày chủ đề trung thu, nhưng khi đến và nghe những câu chuyện, tôi biết thêm nhiều điều mới, vượt xa kỳ vọng".

Bên cạnh tham quan, chụp ảnh, khách còn có cơ hội nghe về những câu chuyện xưa, về ý nghĩa ẩn sau mỗi chiếc đèn lồng. Ngoài ra, các bạn có thể đăng ký trải nghiệm workshop làm con chó bằng bưởi, trang trí lồng đèn...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trần Khánh Dung (xã Bình Chánh, TP.HCM) nói: "Lúc đứng ngoài đình, tôi thầm nghĩ nơi đây không giống hình ảnh trên mạng lắm. Nhưng khi đặt chân vào bên trong, tôi thật sự choáng ngợp bởi những mô hình đầy ấn tượng, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp. Giá vé tham quan khá hợp lý. Trải nghiệm nơi đây sẽ là tư liệu quý cho đồ án của tôi tại trường".

Trong khi đó, Sunny Coffee (xã Bình Lợi) chọn trang trí theo concept vừa truyền thống vừa hiện đại với các tông màu hồng, đỏ đặc trưng. Tại quán có 5 không gian check-in Trung thu cho khách tự do sáng tạo.

"Sợ cuối tuần đông, vì vậy tôi xin nghỉ làm một ngày giữa tuần để đi chụp ảnh Trung thu. Địa điểm này trang trí khá đẹp, đa dạng phong cách. Nơi đây có cho thuê trang phục với giá 50.000 đồng/bộ, kèm phụ kiện rất xinh", Kim Ngân (ngụ phường Bình Tân) chia sẻ.

Trong khi đó, Mỹ Tâm (trái, phường Thủ Đức) cùng nhóm bạn liên tục "săn lùng" những quán cà phê trang trí trung thu đẹp để đi chụp ảnh. "Trong các dịp lễ, Tết, chúng tôi thường diện đồ đi check-in, chỉ cần có quán cà phê, điểm check-in nào cả nhóm cùng thích là 'lên đường'", Tâm nói. Cô cho biết dịp Trung thu này, nhóm có kế hoạch đi 2-3 quán khác nhau để đổi concept.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh