Rooftop 'view triệu đô' dần cạn chỗ trước 2/9

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm. Nhiều khách sạn, nhà hàng nhanh chóng kín chỗ ở các vị trí có tầm nhìn đẹp, "view triệu đô".

Du khách thưởng thức trà chiều tại tầng thượng của Pan Pacific Hà Nội. Ảnh: ĐVCC.

Pan Pacific Hà Nội, khách sạn 5 sao trên đường Thanh Niên (phường Ba Đình), cho biết khoảng 50% bàn tại The Summit Bar tầng 20 - nơi bao quát toàn cảnh hồ Tây, hồ Trúc Bạch và đường Thanh Niên - đã được khách đặt để ngắm pháo hoa dịp Quốc khánh.

Ngoài ra, gói buffet sáng 2/9 cũng kín khoảng 30% chỗ, là cơ hội để thực khách vừa thưởng thức bữa sáng, vừa theo dõi diễu binh, diễu hành từ trên cao hoặc qua màn hình chiếu toàn cảnh, với giá giữ nguyên như ngày thường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn cho biết năm nay du khách hào hứng đặt chỗ nhưng vẫn lo ngại việc di chuyển, nhất là gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, do Hà Nội mưa nhiều.

"Khác với TP.HCM có thể dựng lều ngoài trời, ở Hà Nội, khách thường ưu tiên không gian trong nhà có tầm nhìn đẹp", vị này nói.

Tầng 20 của khách sạn bao quát toàn cảnh hồ Tây, hồ Trúc Bạch và đường Thanh Niên. Ảnh: Pan Pacific Hà Nội.

Hà Nội là điểm đến sôi động nhất kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (30/8-2/9) nhờ chuỗi sự kiện xuyên suốt từ bắn pháo hoa, diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tour du lịch đặc thù.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9, theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật:

Hồ Hoàn Kiếm

Công viên Thống Nhất

Hồ Văn Quán

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Hồ Tây

Nắm bắt xu hướng, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng sớm tung ra các chương trình, gói ưu đãi ngắm pháo hoa từ rooftop (tầng thượng).

Thăng Long Opera Hotel cho biết toàn bộ vé chương trình ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh từ rooftop đã được bán hết. Giá vé 99.000 đồng/người kèm một đồ uống miễn phí, khách lưu trú hoặc đặt bàn ăn tối tại nhà hàng trong cơ sở sẽ được miễn vé.

Từ tầng thượng khách sạn trên phố Tông Đản (phường Hoàn Kiếm), du khách có thể bao quát trọn vẹn màn pháo hoa tại hồ Gươm.

Trong khi đó, tại Grand Mercure Hà Nội (phố Cát Linh), tỷ lệ lấp đầy phòng dịp 2/9 đã đạt khoảng 60%. Khách sạn có Vivu Sky Bar tầng 16 với sức chứa 100 khách, dự kiến mở đặt chỗ từ ngày 18/8, cho phép ngắm pháo hoa và toàn cảnh buổi lễ diễu binh, diễu hành.

Trong khi đó, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình cũng thu hút khách đặt chỗ sớm. Khách sạn Sheraton Hanoi West giới thiệu gói "Sky of Pride" tại Sky Bar tầng 24 vào các ngày 17/8, 1/9 và 2/9 để du khách có thể ngắm trọn màn pháo hoa rực rỡ từ trên cao.

Sky Bar mở cửa phục vụ đến 1h với gói trải nghiệm có giá 900.000 đồng, bao gồm một loại đồ uống tùy chọn như rượu vang, cocktail, bia hoặc nước không cồn, cùng set đồ ăn nhẹ với cold cuts, phô mai, trái cây và snack.

Tầm nhìn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình từ khách sạn Sheraton Hanoi West. Ảnh: ĐVCC.

Tại phố cổ, nhà hàng Coffee Club (phố Lê Thái Tổ) cho biết khách đã bắt đầu đặt chỗ để ngắm pháo hoa dịp lễ 2/9, hiện đạt công suất 30%, dự kiến tăng mạnh vào tuần tới khi thời điểm lễ cận kề.

Nằm ở vị trí "vàng" ngay bên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quán sở hữu tầm nhìn bao quát toàn bộ hồ Gươm, từ ban công có thể phóng tầm mắt thẳng ra khu vực bắn pháo hoa. Đây cũng là lý do địa điểm này luôn nằm trong danh sách "điểm ngắm pháo hoa triệu đô" của Hà Nội.

"Nhà hàng có sức chứa khoảng 200 khách, trong đó hơn 100 chỗ sở hữu tầm nhìn trực diện ra hồ và pháo hoa. Quán không triển khai chương trình ưu đãi riêng cho dịp lễ, chỉ nhận đặt chỗ sớm để đảm bảo vị trí đẹp cho khách", đại diện đơn vị nói.

Coffee Club có tầm nhìn "triệu đô" hướng thẳng ra hồ Gươm và Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục. Ảnh: ĐVCC.

Đại diện quán bar Skyline Hanoi - "Rooftop of the Old Quarter" (phố Gia Ngư) - cho biết dịp 2/9 năm nay, quán vẫn mở cửa như thường lệ, không tổ chức chương trình đặc biệt.

Tuy vậy, ngay từ giữa tháng 8, nơi đây đã nhận được một số đơn đặt bàn trước, chủ yếu từ khách quen. Dự kiến lượng khách tăng nhanh trong những ngày tới.

Lễ kỷ niệm, diễu binh - diễu hành nhân 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội. Từ nay cho tới ngày 2/9, nhiều hoạt động văn hóa, giải trí cũng diễn ra chào mừng sự kiện lớn của đất nước.