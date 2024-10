Rủ đồng bọn chém người chỉ vì câu nói 'không phải việc của mày'

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang điều tra nhóm đối tượng ra tay chém 2 thanh niên xã Cao Viên (Thanh Oai) gây nhiều thương tích chỉ vì cãi vã tại quán gội đầu.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 22/10, nhóm thanh gồm L.X.Đ (SN 1994), N.T.T. (SN 1994), Đ.V.T (SN 1987) cùng trú tại xã Cao Viên đi xe máy xuống xã Thanh Cao (Thanh Oai) chơi, thì xảy ra va chạm với 2 đối tượng khác tại quán gội đầu. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Đ đưa tay gạt vào cằm người đối diện và nói “không phải việc của mày”. Thấy thế, 2 đối tượng mở điện thoại gọi điện cho bạn rồi rời đi.

Nhóm của anh Đ quay xe về đến địa bàn thôn Thanh Giang (xã Thanh Cao), thì nhóm đối tượng và chạm lúc trước cầm kiếm lao ra chém và hô "chém chết chúng nó đi".

Anh Đ. được xác định bị đa vết thương, tổn thương cẳng tay, bàn tay, bàn chân do bị chém.

Anh Đ bị chém nhiều nhát vào tay, chân và người, nên đã gục xuống khu vườn gần đó. Lúc đó, anh N.Đ.L (SN 1981) thấy Đ. bị chém chạy ra can ngăn, thì bị các đối tượng này đuổi chém. Anh L cũng bị chém vào đầu, người, chân tay, sau đó chạy thoát.

Khi các đối tượng bỏ đi, người dân đã gọi xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Anh Đ được xác định bị đa vết thương, tổn thương cẳng tay, bàn tay, bàn chân do bị chém. Anh L cũng bị tổn thương tay, chân và nhiều chỗ khác trên cơ thể.

Ngày 26/10, đại diện Công an xã Thanh Cao xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã. “Đội hình sự Công an huyện Thanh Oai đang điều tra làm rõ. Những đối tượng gây ra vụ việc trên đã được mời lên làm việc”, vị đại diện Công an xã Thanh Cao cho biết.

Được biết, Công an huyện Thanh Oai đang tạm giữ 2 đối tượng gây ra vụ chém trên. Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra mở rộng.