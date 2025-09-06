Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Rủ nhau đi chặt biển số xe theo trào lưu

  • Thứ bảy, 6/9/2025 19:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chạy theo trào lưu “chặt biển số” trên TikTok, 3 đối tượng ở phường Hà Tiên (An Giang) đã dùng hung khí chặn xe, gây thương tích cho 6 người và làm hư hỏng nhiều xe máy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối 3 đối tượng "chặt biển số xe" người đi đường, gồm: Nguyễn Trần Lê, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2006) và Dương Công Bằng (SN 2003, cùng ngụ phường Hà Tiên, An Giang), để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chat bien so An Giang anh 1

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Trước đó, rạng sáng 1/9, nhóm trên mang dao tự chế, gậy bóng chày, dao mua trên mạng, chạy xe máy đi tìm các thanh niên điều khiển xe gắn máy biển số 67 để chặn xe, hành hung và chặt lấy biển số và quay clip để khoe trên mạng xã hội TikTok theo “trào lưu”.

Kết quả, nhóm này đã chặt, lấy đi hai biển số xe gắn máy, làm 6 thanh niên bị thương nhẹ và gây hư hỏng hai xe máy.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đều còn rất trẻ, không có việc làm ổn định, thường xuyên theo dõi, bắt chước những trào lưu lệch lạc trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn, khiêu khích và thách thức nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Tiền Phong

