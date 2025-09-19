Rủi ro biến chứng khi người bệnh gan mắc sốt xuất huyết Dengue

Với người có bệnh gan, sốt xuất huyết Dengue dễ gây tổn thương, thậm chí có thể dẫn đến suy gan cấp và nguy cơ tử vong nếu bệnh diễn tiến nặng.

Gan của người có bệnh nền giống như cơ quan đã “kiệt sức”, vừa phải chống chọi bệnh tật, vừa thực hiện các chức năng cơ bản. Vì vậy, khi bị virus Dengue xâm nhập và tấn công trực tiếp, lá gan vốn đã suy yếu lại thêm nguy cơ tổn thương.

Người mắc bệnh gan cần thận trọng khi sốt xuất huyết bùng phát

Đây là vấn đề đặc biệt đáng lưu tâm khi Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất, đồng thời cũng chịu gánh nặng lớn từ các bệnh lý về gan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là một trong 11 quốc gia đang chiếm gần 50% gánh nặng viêm gan mạn tính toàn cầu, với khoảng 7,8 triệu người đang sống chung với viêm gan B và hàng triệu người khác mắc viêm gan C. Ngoài ra, việc lạm dụng rượu bia, chế độ ăn uống không lành mạnh và các yếu tố môi trường cũng góp phần làm gia tăng số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ và viêm gan do rượu.

Hiện nay, sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế, tính từ 14/12/2024 đến 17/08/2025, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue đã lên đến 65.101, cao hơn 20,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 11 ca tử vong. Theo đó, người có bệnh gan mạn tính sống trong vùng dịch sốt xuất huyết Dengue sẽ có nguy cơ biến chứng nặng hơn.

Tổn thương và biến chứng gan do sốt xuất huyết Dengue

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng gan là một trong những cơ quan thường bị tổn thương khi mắc sốt xuất huyết Dengue, do độc tính trực tiếp của virus và do đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể.

Gan là một trong những cơ quan dễ bị tổn thương nhất khi mắc sốt xuất huyết Dengue. Ảnh: Shutterstock.

Một nghiên cứu khác được thực hiện và đăng tải trên tạp chí khoa học World Journal of Clinical Cases năm 2021 cho thấy đến 60-90% người bệnh sốt xuất huyết Dengue gặp biến chứng về gan như gan to, vàng da, tăng men gan và nguy kịch nhất là suy gan cấp. Lúc này, gan gần như mất hoàn toàn khả năng thực hiện chức năng thải độc, sản xuất yếu tố đông máu hay điều hòa chuyển hóa. Theo tổng hợp nhiều nghiên cứu, khi suy gan cấp xảy ra, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 47%.

Đối với người bệnh gan nền như xơ gan, sốt xuất huyết Dengue còn làm tăng gánh nặng điều trị, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí y tế. Theo nghiên cứu vào năm 2021 đăng tải trên tạp chí The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, người bệnh xơ gan khi mắc sốt xuất huyết Dengue có nguy cơ tử vong cao gấp 3,4 lần, thời gian nằm viện dài thêm 23,1% và chi phí điều trị tổng thể tăng hơn 55%.

Người bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng có thể bị suy đa tạng, trong đó có biến chứng về gan. Ảnh: Shutterstock.

Nghiên cứu khoa học khác vào năm 2018 đăng trên tạp chí PLOS One cũng cho thấy người bị gan nhiễm mỡ do thừa cân hoặc béo phì, khi bị thoát huyết tương do nhiễm sốt xuất huyết Dengue sẽ dễ gặp tình trạng máu bị cô đặc hơn, số lượng tiểu cầu trong máu giảm nhiều hơn, và vì thế thời gian phải nằm viện lâu hơn so với người bình thường.

Cảnh báo từ chuyên gia y tế

Theo báo cáo từ trang thông tin chính thức của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, giữa tháng 5, bệnh viện tiếp nhận bé gái 10 tuổi, dư cân béo phì, cân nặng 50 kg (cân nặng thông thường ở lứa tuổi này khoảng 30-32 kg) bị xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu và tổn thương gan mức độ nặng do sốt xuất huyết Dengue. Sau 12 ngày điều trị tích cực, bao gồm truyền máu và điều trị hỗ trợ gan, người bệnh mới dần hồi phục.

Người mắc xơ gan khi mắc sốt xuất huyết Dengue có nguy cơ kéo dài thời gian nằm viện. Ảnh: Shutterstock.

Trường hợp của người bệnh 32 tuổi từng được ghi nhận tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cũng là lời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của sốt xuất huyết Dengue trên người có bệnh nền về gan. Với tiền sử viêm gan B và tan máu bẩm sinh, người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết đã trở nặng, dẫn đến biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, suy gan cấp... gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sự gia tăng nhanh các ca sốt xuất huyết Dengue nặng cùng với biến chứng đa cơ quan đang đặt hệ thống y tế trước nguy cơ quá tải, đặc biệt là tại bệnh viện tuyến cuối. Nhiều ca thuộc nhóm nặng như sốc nặng, xuất huyết nặng, suy đa tạng, thường đi kèm bệnh lý nền ở người lớn gây thêm phức tạp và đòi hỏi xử trí cấp cứu đa tạng.

Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết không chỉ tăng nhanh mà còn mở rộng sang nhóm người lớn, đặc biệt vào mùa mưa, chuyên gia y tế khuyến cáo áp dụng biện pháp phòng ngừa tích hợp để giảm thiểu nguy cơ mắc sốt xuất huyết Dengue và gánh nặng cho hệ thống y tế.

Biện pháp bao gồm nâng cao nhận thức cộng đồng; kiểm soát véc tơ truyền bệnh như diệt muỗi, lăng quăng; chuẩn bị nguồn lực cho hệ thống y tế và tiêm chủng phòng bệnh.