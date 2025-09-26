Run for Love 2025 - sải bước khác biệt, ‘chạm’ thu Hà Nội

Giữa sắc thu Hà Nội, Run for Love 2025 - giải chạy thường niên do Vietnam Airlines tổ chức khởi động vào ngày 28/9, mở màn cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”.

Khác biệt với những cuộc đua thành tích, Run for Love là nơi những bước chân kết nối cộng đồng, nơi vận động viên, gia đình và cả những người yếu thế cùng nhau tạo nên một hành trình đầy nhân văn, sẻ chia và cảm hứng sống tích cực.

Khi thể thao trở thành cầu nối của yêu thương

Không cần phải là vận động viên chuyên nghiệp, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh - tại Run for Love, mọi bước chân đều được trân trọng, bởi mỗi người đến với đường chạy mang theo một câu chuyện, một động lực, một trái tim rộng mở.

Run for Love không hô hào thành tích, không chạy theo quy mô mà lặng lẽ, bền bỉ chạm vào trái tim người tham gia.

Năm nay, lần đầu tiên sự kiện bổ sung cự ly 1,5 km dành riêng cho trẻ em như một món quà thu nhỏ dành tặng cho những tâm hồn trong trẻo. Các em sẽ được sải bước bên cha mẹ, ông bà, không phải để về đích nhanh nhất, mà để cùng nhau tạo nên ký ức gia đình đáng nhớ, nuôi dưỡng tình yêu thể thao và thói quen sống khỏe từ những điều giản dị.

“Khi cả gia đình cùng chạy, đó không chỉ là hoạt động thể chất mà là hành trình gắn kết, sẻ chia, thấu hiểu và yêu thương”, đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Run for Love 2025 tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn khi chào đón hơn 300 vận động viên khiếm thị từ Tổ chức Vietnam & Friends (VAF) tham gia cả ba cự ly, đồng hành cùng các guide runners - những người dẫn đường bằng đôi mắt, bằng trái tim.

Họ cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và sự gắn kết với cộng đồng theo cách đặc biệt. Trên từng bước chân, là nghị lực, là niềm tin vào một cộng đồng bình đẳng, nơi mọi người đều có cơ hội được sống trọn vẹn và cống hiến.

Lễ hội thể thao - văn hóa giữa lòng Hà Nội mùa trăng

Run for Love 2025 còn mang đến một không gian văn hóa - thể thao - lễ hội sống động, hòa quyện trong không khí Trung thu truyền thống và niềm hân hoan chào mừng 71 năm giải phóng thủ đô.

Sau những bước chạy đầy cảm xúc, người tham gia có thể khám phá khu trải nghiệm Trung thu miễn phí gồm các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và workshop sáng tạo. Đây không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là nơi mọi người không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh cùng nhau sáng tạo, vui sống.

Tại sự kiện, người tham dự còn có cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực từ Noi Bai Catering Services (NCS) - đơn vị cung cấp suất ăn hàng không hàng đầu Việt Nam, với trà sữa, bánh ngọt và món ăn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện cũng chào đón Là Việt Coffee, Gulu Foods và nhiều thương hiệu ẩm thực chất lượng, mang đến một không gian ẩm thực, thư giãn và dinh dưỡng ngay giữa đường chạy, nơi tinh thần thể thao và phong cách sống hiện đại giao thoa.

Với tinh thần “Chạy vì yêu thương - chạm vào yêu thương”, Vietnam Airlines không chỉ tổ chức một sự kiện thể thao, mà còn kiến tạo một sân chơi văn minh, gắn kết và đầy nhân văn. Run for Love 2025 không hô hào thành tích, không chạy theo quy mô mà lặng lẽ, bền bỉ chạm vào trái tim người tham gia, để lại dư âm đẹp đẽ và cảm xúc lâu dài mỗi mùa thu trở lại.