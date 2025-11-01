Sa Pa mùa 'săn mây' đẹp nhất năm

Mùa săn mây Sa Pa thường bắt đầu vào khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đến với Sa Pa vào mùa "săn mây", du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tham quan đỉnh Fansipan, các đỉnh núi cao để chiêm ngưỡng cảnh tượng lung linh, huyền ảo.

Sa Pa mỗi mùa đều có vẻ đẹp khác nhau. Trong đó, mùa mây đẹp say lòng người dịp cuối năm.

Nằm lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Sa Pa được Times Travel vinh danh là một trong top 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2024.

Thời gian này, tiết trời ở Sa Pa dịu mát, dải nhiệt độ 14-20 độ C, thích hợp cho việc hình thành các đám mây. Gió càng nhẹ, mây càng dày và đẹp. Thời điểm tuyệt vời để săn mây là bình minh và hoàng hôn, khi ánh nắng dịu nhẹ vờn trên những áng mây xốp như kẹo bông gòn.

"Mùa này Sa Pa có tiết trời se lạnh đặc trưng, lại thêm những chùm mây dày bảng lảng trên độ cao hơn 1.500 m tạo nên cảnh đẹp như tranh. Vì thế chúng tôi chọn đến đây để tận hưởng không khí ấy", một du khách từ Hà Nội chia sẻ.

Trong đó, điểm "săn mây" được du khách yêu thích nhất là đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Từ trên đỉnh núi, một bên là Sa Pa thu gọn trong tầm mắt, một bên là dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững chạy dài đến chân trời.

Từ trên đỉnh núi cao 3.143 m, mặt trời ló rạng ngay từ 6h, chân trời phía đông dần dần chuyển sang ánh vàng lấp lánh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, vì thế nhiều du khách đã chuẩn bị áo ấm để đảm bảo chuyến đi vui, giữ sức khỏe và đáng nhớ.

