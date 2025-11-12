'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Pù Luông (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa ) từ lâu đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ, núi non hùng vĩ tạo nên một bức tranh sơn thủy khổng lồ, làm mê mẩn bao du khách trong và ngoài nước. Những ngày này, Pù Luông sương mù bao phủ dày đặc, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây được ví như "Sa Pa xứ Thanh".

Nhìn từ trên cao, những nếp nhà sàn của người Thái, Mường ven chân núi và những đồng lúa trên ruộng bậc thang ẩn hiện trong sương mù dày đặc.

Tuyến đường độc đạo qua xã Pù Luông ẩn hiện trong sương mù. Người dân địa phương cho biết do nằm ở độ cao 1.700m nên Pù Luông mang trong mình luồng không khí mát mẻ, trong lành và sương mù bao phủ bốn mùa. "Mùa hè sương, mây sà xuống rất đẹp, còn về mùa đông sương mù dày đặc, phủ từ sáng sớm đến tận trưa. Cũng vì cảnh sắc luôn ẩn hiện như vậy mà du khách rất thích đến đây", chị Huê (chủ một Homestay ở xã Pù Luông" chia sẻ.

Con đường nhỏ dẫn về các bản làng ở Pù Luông hiện ra mờ ảo, đi giữa những ruộng lúa bậc thang.

Khung cảnh mờ ảo khiến du khách đến đây rất thích thú. "Năm nào tôi cũng vài lần đến Pù Luông giữa mùa lúa chín để ngắm mây, sương sớm. Ở đây mới cảm nhận được không khí trong lành, nhẹ nhàng và yên bình" anh Thanh Tùng (34 tuổi) cho hay.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh