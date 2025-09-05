Sa thải 2 nhân viên trong vụ lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng

Ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết đã kỷ luật 3 cá nhân liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200 km.

Theo quyết định, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Thắng (1991), nhân viên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và ông Vũ Văn Giáp (1984), lao động hợp đồng phòng Hành chính quản trị. Người bị cảnh cáo là Nguyễn Thị Thìu (1995), viên chức khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, ngày 26/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.A.T. (xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) phản ánh gia đình phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu chở bố từ Bắc Ninh về quê.

Ông N.V.T., bố chị T., nhập viện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh ngày 15/8 trong tình trạng nguy kịch, sau đó chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Sau 4 ngày điều trị không cải thiện, gia đình xin cho ông về Thái Nguyên. Khi hỏi chi phí, bệnh viện nói “chỉ vài triệu”, tài xế cũng trấn an “tính theo km, không lo bị thu cao”.

Tuy nhiên, khi về đến nhà (quãng đường khoảng 200 km), tài xế báo tổng chi phí 22 triệu đồng, gồm 4 triệu tiền bác sĩ đi kèm, sau “giảm giá” còn 21 triệu. Gia đình bất ngờ nhưng vẫn phải trả vì bệnh nhân nguy kịch.

Hai ngày sau, ông T. qua đời. Trong đám tang, nhiều người thân cho rằng phí quá cao, khuyên chị T. báo công an. Chị đăng sự việc lên mạng xã hội. Tối 25/8, tài xế liên hệ, mang đến 16 triệu đồng và nói hoàn lại 15 triệu, giữ 1 triệu “coi như tiền phúng viếng”. Gia đình đồng ý nhận lại.

Hội đồng kỷ luật nhận định hành vi của lái xe Giáp và điều dưỡng Thắng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín bệnh viện nên quyết định sa thải. Riêng điều dưỡng Thìu bị cảnh cáo vì thỏa thuận tiền dịch vụ ngoài quy định, làm giảm niềm tin của người dân.

Bác sĩ Thân Trọng Hưng, Giám đốc bệnh viện, cho biết: "Việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời củng cố niềm tin của người bệnh. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường giám sát và nâng cao y đức đội ngũ nhân viên".