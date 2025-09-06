Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Sắc vàng gây choáng ngợp tại Sa Pa, Y Tý mùa lúa chín

  • Thứ bảy, 6/9/2025 09:14 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Tây Bắc vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn giữa núi rừng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh, hút du khách tìm về săn khoảnh khắc trong năm.

Tay Bac mua vang anh 1

Sa Pa

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình độc hành đến Tây Bắc của du khách Phạm Trọng Nghĩa (ngụ Quảng Ngãi) là bản Tả Van (Sa Pa, Lào Cai). Trên chiếc xe máy nhỏ, anh men theo những cung đường quanh co, ngỡ ngàng khi trước mắt hiện ra hình ảnh những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn, xen lẫn với những nếp nhà của bà con đồng bào. Anh còn được các em nhỏ người đồng bào chụp cho những bức ảnh thật ưng ý. Những ngày ở Sa Pa, Nghĩa dành phần lớn thời gian ngắm lúa chín, ghé qua các quán cà phê view lúa đẹp nhất như Lá, De Mong, Sailing Coffee và không quên chiêm ngưỡng chuyến tàu đường sắt đỏ nổi bật chạy xuyên núi.

Tay Bac mua vang anh 2
Tay Bac mua vang anh 3Tay Bac mua vang anh 4
Tay Bac mua vang anh 5
Tay Bac mua vang anh 6Tay Bac mua vang anh 7
Tay Bac mua vang anh 8
Tay Bac mua vang anh 9
Tay Bac mua vang anh 10Tay Bac mua vang anh 11

Y Tý

Rời Sa Pa, Nghĩa chạy xe máy đến Y Tý (Lào Cai) với mong muốn tận mắt nhìn ngắm những cánh đồng lúa bậc thang nổi tiếng. Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 mưa nhiều, con đường vào bản A Lù trở nên trơn trượt, nhiều đoạn không có sóng điện thoại khiến hành trình thêm gian nan, thử thách. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của một chú công an địa phương, anh đã tìm thấy những con đường "quốc dân", ghé thăm 2 cây hạnh phúc đứng sừng sững giữa núi đồi. Trong làn sương mờ, khói bếp từ ngôi nhà nhỏ vờn lên hòa cùng sắc vàng ruộng lúa, tạo nên bức tranh yên bình hiếm có. Y Tý với vẻ đẹp nguyên sơ khiến du khách thấy lòng mình nhẹ bẫng, bao mỏi mệt dường như tan biến, chỉ còn lại sự thong dong, mộc mạc của thiên nhiên và con người Tây Bắc.

Tay Bac mua vang anh 12
Tay Bac mua vang anh 13Tay Bac mua vang anh 14
Tay Bac mua vang anh 15
Tay Bac mua vang anh 16Tay Bac mua vang anh 17
Tay Bac mua vang anh 18Tay Bac mua vang anh 19
Tay Bac mua vang anh 20
Tay Bac mua vang anh 21

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Sa Pa lọt top điểm đến miền núi hàng đầu châu Á

Sánh cùng cao nguyên Camero (Malaysia), Sa Pa của Việt Nam được xướng tên những điểm đến miền núi và thị trấn nhỏ nổi danh bậc nhất châu Á, theo Agoda.

19 giờ trước

Vào mùa ngắm lúa Sa Pa, Mù Cang Chải

Mùa vàng Tây Bắc hút khách dịp lễ 2/9 nhờ cảnh sắc ruộng bậc thang rực rỡ, song nỗi lo mưa bão khiến nhiều du khách dè dặt, chọn tour phút chót.

18:43 18/8/2025

Linh Huỳnh

Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa

Tây Bắc mùa vàng Sa Pa Y Tý ruộng bậc thang mùa lúa chín Du lịch Tây Bắc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý