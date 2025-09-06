Sắc vàng gây choáng ngợp tại Sa Pa, Y Tý mùa lúa chín

Tây Bắc vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn giữa núi rừng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh, hút du khách tìm về săn khoảnh khắc trong năm.

Sa Pa

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình độc hành đến Tây Bắc của du khách Phạm Trọng Nghĩa (ngụ Quảng Ngãi) là bản Tả Van (Sa Pa, Lào Cai). Trên chiếc xe máy nhỏ, anh men theo những cung đường quanh co, ngỡ ngàng khi trước mắt hiện ra hình ảnh những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn, xen lẫn với những nếp nhà của bà con đồng bào. Anh còn được các em nhỏ người đồng bào chụp cho những bức ảnh thật ưng ý. Những ngày ở Sa Pa, Nghĩa dành phần lớn thời gian ngắm lúa chín, ghé qua các quán cà phê view lúa đẹp nhất như Lá, De Mong, Sailing Coffee và không quên chiêm ngưỡng chuyến tàu đường sắt đỏ nổi bật chạy xuyên núi.

Y Tý

Rời Sa Pa, Nghĩa chạy xe máy đến Y Tý (Lào Cai) với mong muốn tận mắt nhìn ngắm những cánh đồng lúa bậc thang nổi tiếng. Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 mưa nhiều, con đường vào bản A Lù trở nên trơn trượt, nhiều đoạn không có sóng điện thoại khiến hành trình thêm gian nan, thử thách. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của một chú công an địa phương, anh đã tìm thấy những con đường "quốc dân", ghé thăm 2 cây hạnh phúc đứng sừng sững giữa núi đồi. Trong làn sương mờ, khói bếp từ ngôi nhà nhỏ vờn lên hòa cùng sắc vàng ruộng lúa, tạo nên bức tranh yên bình hiếm có. Y Tý với vẻ đẹp nguyên sơ khiến du khách thấy lòng mình nhẹ bẫng, bao mỏi mệt dường như tan biến, chỉ còn lại sự thong dong, mộc mạc của thiên nhiên và con người Tây Bắc.