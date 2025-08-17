Sắc vóc ái nữ đại gia Minh Nhựa sau khi sinh 4 con

|
Ngày 17/8, Joyce Phạm - con gái lớn đại gia Minh Nhựa - đăng tải loạt ảnh tình tứ bên ông xã Tâm Nguyễn, kỷ niệm 6 năm cô được ngỏ lời cầu hôn. Bên cạnh hình ảnh hạnh phúc, mặn nồng của cặp đôi, vóc dáng sau khi hạ sinh em bé thứ 4 của Joyce Phạm nhận nhiều sự chú ý, khen ngợi.
|
Ái nữ nhà Minh Nhựa xuất hiện trong thiết kế váy nhiều tầng khoe bờ vai gợi cảm. "Như chưa hề sinh em bé nào luôn, đẹp xuất sắc", một người theo dõi cảm thán dưới bài đăng.
Joyce Phạm hạ sinh con trai út, bé Jayric, vào ngày 22/6. Chỉ sau đó hơn 1 tháng, khi tham dự một sự kiện, cô gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ.
|
Gần nhất trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng con ở Phú Quốc, Joyce Phạm tiếp tục nhận lời khen khi gần như đã về dáng như trước khi sinh. Với các lần mang thai khá gần nhau, nhiều người cho rằng việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng như rich kid sinh năm 1999 là điều đáng ngưỡng mộ.
Trước đó ngay cả khi ở những ngày cuối thai kỳ, Joyce Phạm cũng được nhận xét không bị mất nét hay thay đổi quá nhiều trừ phần bụng. Cô cũng thường xuyên xuất hiện với vẻ tươi tắn, liên tục du lịch, dự sự kiện.
|
Cô từng chia sẻ vợ chồng cô dự định dừng lại ở 3 bé, song Jayric đã đến như một món quà. "Bây giờ mọi người gọi là 'mẹ 4 con' mẹ nghe cũng hơi choáng, nhưng con yên tâm là mẹ vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày đầu tiên được làm mẹ", cô viết trong tâm sự gửi con trai mới chào đời. Trước Jayric, vợ chồng cô lần lượt chào đón các bé sinh năm 2020, 2022, 2024.
Hiện, Joyce Phạm là hot mom nổi tiếng mạng xã hội với hơn 500.000 người theo dõi trang cá nhân. Ngoài cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự sự kiện, cuộc sống sang chảnh đến người theo dõi.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.