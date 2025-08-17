Sắc vóc ái nữ đại gia Minh Nhựa sau khi sinh 4 con

Gần nhất trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng con ở Phú Quốc, Joyce Phạm tiếp tục nhận lời khen khi gần như đã về dáng như trước khi sinh. Với các lần mang thai khá gần nhau, nhiều người cho rằng việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng như rich kid sinh năm 1999 là điều đáng ngưỡng mộ.